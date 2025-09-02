明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

院方：操刀醫確曾認失誤 稱已糾正 個案交死因庭

【明報專訊】將軍澳醫院行政總監袁家兒昨日承認，事件中施手術的醫生，在女病人離世後與其家屬會面時「真的說了是個人失誤」，但另一顧問醫生已糾正其說法，稱病人是因「已知併發症」 死亡。袁稱相關調查已有結論，個案會交死因庭跟進。東九龍總區刑事總部警司黃奕隆稱會積極跟進死者死因、病歷及過往醫療紀錄，交予死因庭以決定是否展開研訊。

事件中離世女病人的兒子張先生早前向無綫節目《東張西望》申訴，曾向電視台披露錄音，內容顯示姓洪操刀醫生事後解釋，做內視鏡超聲波穿刺手術是因患者相對較年輕，因此作「較進取的治療」，承認「因我的失誤導致患者的出血問題」。袁家兒昨稱主治醫生形容自己個人失誤「並不恰當」。

稱個人認錯不恰當 結論為已知併發症

據袁說法，院方3月收到該個案「查詢」後，「同屋企人聯絡了兩次，有兩次好長、深入的探討」，並了解家屬的擔心。袁稱院內及院外專家調查均顯示，患者因已知併發症離世，事件不涉醫生個人失誤，相關調查已完結。被問到家屬是否接受院方結論，袁稱知道大眾關注，希望留空間給醫院向病人家屬交代。

病人政策連線主席林志釉認為，事件發展至此，院方已很難釋除病人家屬疑慮，醫管局可透過特別方式處理，包括以獨立人士、病人組織成員等，調查操刀醫生有否不恰當行為，包括其專業操守。若醫管局仍定調事件非醫療事故，病人家屬仍可向醫委會投訴。

至於操刀醫生承認失誤，最終會否影響日後法庭裁決，大律師潘展平稱法律原則上，須根據一名勝任的醫生所作出的治療決定作參考，以判斷涉事醫生是否涉及醫療失誤，「不是誰人覺得便『是』或『不是』」。

上 / 下一篇新聞

涉泄病歷 將軍澳醫院兩顧問級醫生同被捕 院方：收內部投訴後揭發 動機待查
涉泄病歷 將軍澳醫院兩顧問級醫生同被捕 院方：收內部投訴後揭發 動機待查
警涉造假銷10案 事主：不懂中文被叫簽「不追究」
警涉造假銷10案 事主：不懂中文被叫簽「不追究」
港深穗集群「創新指數」全球居首 孫東：灣區獲認可 主辦方：港頂尖大學多論文盛
港深穗集群「創新指數」全球居首 孫東：灣區獲認可 主辦方：港頂尖大學多論文盛
8月515萬旅客疫後新高 羅淑佩歸功盛事料達標
8月515萬旅客疫後新高 羅淑佩歸功盛事料達標
杭州港人電商：港市場細難行「流量經濟」 具誠信優勢可攻英美
杭州港人電商：港市場細難行「流量經濟」 具誠信優勢可攻英美
稱創科「燒錢」非萬能 浙港商會：需建鏈容試錯
稱創科「燒錢」非萬能 浙港商會：需建鏈容試錯
物流署發新指引 採購須做盡職審查 查財務狀况、違規指控等 須驗證文件真偽
物流署發新指引 採購須做盡職審查 查財務狀况、違規指控等 須驗證文件真偽
鑫鼎鑫相關6份採購 標書查核要求不同
鑫鼎鑫相關6份採購 標書查核要求不同
官信納工作表現優異 有極大悔意 衝燈傷途人 P牌督察判社服
官信納工作表現優異 有極大悔意 衝燈傷途人 P牌督察判社服
山景邨母子燒炭亡 疑涉債務問題
山景邨母子燒炭亡 疑涉債務問題
反恐二案陪審團退庭商議6.5小時未果 延至今續
反恐二案陪審團退庭商議6.5小時未果 延至今續
9社區客廳獲關愛基金撥2.23億
9社區客廳獲關愛基金撥2.23億
葛民輝乘平治遇車禍無恙
葛民輝乘平治遇車禍無恙
李家超率360人赴京閱兵 較10年前鼎盛 港免費台明多直播
李家超率360人赴京閱兵 較10年前鼎盛 港免費台明多直播
工地偽造掃臉騙薪 8被告全認罪
工地偽造掃臉騙薪 8被告全認罪
中區反罪惡拘19人涉販毒、藏武器 最細15歲
中區反罪惡拘19人涉販毒、藏武器 最細15歲
斥演藝剔除訪問 莊梅岩：自製紅線 演藝肯定貢獻：將保持聯繫
斥演藝剔除訪問 莊梅岩：自製紅線 演藝肯定貢獻：將保持聯繫
港警逃出詐騙園區 警已派員赴柬協助
港警逃出詐騙園區 警已派員赴柬協助
擄商人上車 兩匪綁架勒索罪成車手脫罪
擄商人上車 兩匪綁架勒索罪成車手脫罪
臨街爆水管 水噴演藝學院
臨街爆水管 水噴演藝學院
灣區熱搜：粵超南沙開波 首場2.6萬人觀戰 13市22球會參賽 每隊可擁3港澳台球員
灣區熱搜：粵超南沙開波 首場2.6萬人觀戰 13市22球會參賽 每隊可擁3港澳台球員
灣區熱搜：廣州「南極」球場 大灣區文體中心交通受考驗
灣區熱搜：廣州「南極」球場 大灣區文體中心交通受考驗
灣區手記：恒大與水／文：尚東美
灣區手記：恒大與水／文：尚東美
【Emily】伙科企研港漫AI畫風 馮志明：唔係取代創作 話可迅速將腦海世界呈現
【Emily】伙科企研港漫AI畫風 馮志明：唔係取代創作 話可迅速將腦海世界呈現
【Emily】15高級公務員去北大「沉浸式學習」一年
【Emily】15高級公務員去北大「沉浸式學習」一年
【Emily】港燈伙環團 帶隊夜探郊園搵動物
【Emily】港燈伙環團 帶隊夜探郊園搵動物
【Emily】75應屆牙科畢業生加入衛署實習
【Emily】75應屆牙科畢業生加入衛署實習
【Emily】建商送暖 「母親的抉擇」服務中心大改造
【Emily】建商送暖 「母親的抉擇」服務中心大改造