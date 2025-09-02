院方：操刀醫確曾認失誤 稱已糾正 個案交死因庭

事件中離世女病人的兒子張先生早前向無綫節目《東張西望》申訴，曾向電視台披露錄音，內容顯示姓洪操刀醫生事後解釋，做內視鏡超聲波穿刺手術是因患者相對較年輕，因此作「較進取的治療」，承認「因我的失誤導致患者的出血問題」。袁家兒昨稱主治醫生形容自己個人失誤「並不恰當」。

稱個人認錯不恰當 結論為已知併發症

據袁說法，院方3月收到該個案「查詢」後，「同屋企人聯絡了兩次，有兩次好長、深入的探討」，並了解家屬的擔心。袁稱院內及院外專家調查均顯示，患者因已知併發症離世，事件不涉醫生個人失誤，相關調查已完結。被問到家屬是否接受院方結論，袁稱知道大眾關注，希望留空間給醫院向病人家屬交代。

病人政策連線主席林志釉認為，事件發展至此，院方已很難釋除病人家屬疑慮，醫管局可透過特別方式處理，包括以獨立人士、病人組織成員等，調查操刀醫生有否不恰當行為，包括其專業操守。若醫管局仍定調事件非醫療事故，病人家屬仍可向醫委會投訴。

至於操刀醫生承認失誤，最終會否影響日後法庭裁決，大律師潘展平稱法律原則上，須根據一名勝任的醫生所作出的治療決定作參考，以判斷涉事醫生是否涉及醫療失誤，「不是誰人覺得便『是』或『不是』」。