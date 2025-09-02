涉泄病歷 將軍澳醫院兩顧問級醫生同被捕 院方：收內部投訴後揭發 動機待查

事件源於一名患胰臟癌六旬女病人今年2月在將軍澳醫院接受手術後離世，其子及後收到匿名電話及多封署名「有心人」信件，當中提供其母住院期間及其他病人多份詳細病歷，並對為該女病人施手術的洪姓醫生作出多項指控，又附上女病人及其他病人的病歷，病人兒子其後向無綫節目《東張西望》申訴。消息人士向本報透露，節目上月中播出後，院方就懷疑病人資料外泄展開調查。

涉不誠實用電腦 一呈辭一停職

袁家兒稱，該院於8月中接獲「內部投訴」，證實有員工未經授權閱覽一名病人的個人資料，包括住址及電話，並懷疑將列有其他病人資料的內部文件，在未經授權下不恰當地泄露予第三方。警方東九龍總區刑事總部警司（行動）黃奕隆表示，上月27日收到院方報告，指有員工今年3月中旬未經授權下閱覽並泄露病人個人資料。

警方審視證據後，前日分別在火炭及何文田以「犯罪及不誠實使用電腦」罪名拘捕兩名男子，兩人報稱醫生，昨日仍被扣查。袁家兒證實兩人分別為該院顧問醫生和副顧問醫生，與為病人操刀的醫生屬同一部門，其中被捕顧問醫生在院方揭發事件後已即時呈辭，副顧問醫生則已被停職。袁稱院方高度重視事件，認為嚴重違反醫管局行為守則，故即時通報私隱專員公署，亦決定報警和向醫委會報告。

任何醫生可取系統病人資料

須屬醫護團隊或知情下作教研

袁家兒表示，任何醫生均可存取臨牀醫療資訊管理系統中的病人資料，但須符合兩大前提，包括醫生屬病人照顧及醫護團隊，或基於「知情原則」，包括用於研究及臨牀教學，但檢視過涉案兩名醫生均不屬兩大可存取病人資料範疇，但不清楚他們取得資料的動機，「不排除任何情况」。他說，醫管局有既定舉報政策，讓醫護人員在良好意願下舉報涉公眾利益、性質嚴重及不當的行為，惟要在合規合法下進行，今次事件中院方未有收到任何經正式渠道的舉報。

議員：倘增取閱限制 恐影響緊急處理病情

病人政策連線主席林志釉稱，今次事件牽涉醫院及醫生，與公眾利益距離遙遠，擔心匿名「吹哨」只會對病人家屬造成不必要傷痛。將軍澳醫院管治委員會委員、立法會議員林哲玄表示，涉案醫生不屬可取閱有關病人資料的範疇，但認為今次屬個別事件；至於需否加強監管或把關，他說取閱病人資料權限需醫生自律，若增加限制，或令病人在危急下影響其他醫生緊急處理病情。

