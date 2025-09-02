明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

涉泄病歷 將軍澳醫院兩顧問級醫生同被捕 院方：收內部投訴後揭發 動機待查

【明報專訊】本報昨日報道，將軍澳醫院一名顧問醫生及一名副顧問醫生捲入外泄該院病人資料，醫管局昨日聯同警方交代事件，其中警方公布前日已拘捕涉案兩名醫生，分別57及35歲，涉「犯罪及不誠實使用電腦」罪名，兩人至昨日仍被扣留調查，兩人犯案動機是調查主要方向。將軍澳醫院行政總監袁家兒透露，上月中接獲「內部投訴」，有人將病人資料流出至媒體，調查後發現有人未經授權閱覽病人資料，不恰當地泄漏給第三方，其後報警。

事件源於一名患胰臟癌六旬女病人今年2月在將軍澳醫院接受手術後離世，其子及後收到匿名電話及多封署名「有心人」信件，當中提供其母住院期間及其他病人多份詳細病歷，並對為該女病人施手術的洪姓醫生作出多項指控，又附上女病人及其他病人的病歷，病人兒子其後向無綫節目《東張西望》申訴。消息人士向本報透露，節目上月中播出後，院方就懷疑病人資料外泄展開調查。

涉不誠實用電腦 一呈辭一停職

袁家兒稱，該院於8月中接獲「內部投訴」，證實有員工未經授權閱覽一名病人的個人資料，包括住址及電話，並懷疑將列有其他病人資料的內部文件，在未經授權下不恰當地泄露予第三方。警方東九龍總區刑事總部警司（行動）黃奕隆表示，上月27日收到院方報告，指有員工今年3月中旬未經授權下閱覽並泄露病人個人資料。

警方審視證據後，前日分別在火炭及何文田以「犯罪及不誠實使用電腦」罪名拘捕兩名男子，兩人報稱醫生，昨日仍被扣查。袁家兒證實兩人分別為該院顧問醫生和副顧問醫生，與為病人操刀的醫生屬同一部門，其中被捕顧問醫生在院方揭發事件後已即時呈辭，副顧問醫生則已被停職。袁稱院方高度重視事件，認為嚴重違反醫管局行為守則，故即時通報私隱專員公署，亦決定報警和向醫委會報告。

任何醫生可取系統病人資料

須屬醫護團隊或知情下作教研

袁家兒表示，任何醫生均可存取臨牀醫療資訊管理系統中的病人資料，但須符合兩大前提，包括醫生屬病人照顧及醫護團隊，或基於「知情原則」，包括用於研究及臨牀教學，但檢視過涉案兩名醫生均不屬兩大可存取病人資料範疇，但不清楚他們取得資料的動機，「不排除任何情况」。他說，醫管局有既定舉報政策，讓醫護人員在良好意願下舉報涉公眾利益、性質嚴重及不當的行為，惟要在合規合法下進行，今次事件中院方未有收到任何經正式渠道的舉報。

議員：倘增取閱限制 恐影響緊急處理病情

病人政策連線主席林志釉稱，今次事件牽涉醫院及醫生，與公眾利益距離遙遠，擔心匿名「吹哨」只會對病人家屬造成不必要傷痛。將軍澳醫院管治委員會委員、立法會議員林哲玄表示，涉案醫生不屬可取閱有關病人資料的範疇，但認為今次屬個別事件；至於需否加強監管或把關，他說取閱病人資料權限需醫生自律，若增加限制，或令病人在危急下影響其他醫生緊急處理病情。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞

院方：操刀醫確曾認失誤 稱已糾正 個案交死因庭
院方：操刀醫確曾認失誤 稱已糾正 個案交死因庭
警涉造假銷10案 事主：不懂中文被叫簽「不追究」
警涉造假銷10案 事主：不懂中文被叫簽「不追究」
港深穗集群「創新指數」全球居首 孫東：灣區獲認可 主辦方：港頂尖大學多論文盛
港深穗集群「創新指數」全球居首 孫東：灣區獲認可 主辦方：港頂尖大學多論文盛
8月515萬旅客疫後新高 羅淑佩歸功盛事料達標
8月515萬旅客疫後新高 羅淑佩歸功盛事料達標
杭州港人電商：港市場細難行「流量經濟」 具誠信優勢可攻英美
杭州港人電商：港市場細難行「流量經濟」 具誠信優勢可攻英美
稱創科「燒錢」非萬能 浙港商會：需建鏈容試錯
稱創科「燒錢」非萬能 浙港商會：需建鏈容試錯
物流署發新指引 採購須做盡職審查 查財務狀况、違規指控等 須驗證文件真偽
物流署發新指引 採購須做盡職審查 查財務狀况、違規指控等 須驗證文件真偽
鑫鼎鑫相關6份採購 標書查核要求不同
鑫鼎鑫相關6份採購 標書查核要求不同
官信納工作表現優異 有極大悔意 衝燈傷途人 P牌督察判社服
官信納工作表現優異 有極大悔意 衝燈傷途人 P牌督察判社服
山景邨母子燒炭亡 疑涉債務問題
山景邨母子燒炭亡 疑涉債務問題
反恐二案陪審團退庭商議6.5小時未果 延至今續
反恐二案陪審團退庭商議6.5小時未果 延至今續
9社區客廳獲關愛基金撥2.23億
9社區客廳獲關愛基金撥2.23億
葛民輝乘平治遇車禍無恙
葛民輝乘平治遇車禍無恙
李家超率360人赴京閱兵 較10年前鼎盛 港免費台明多直播
李家超率360人赴京閱兵 較10年前鼎盛 港免費台明多直播
工地偽造掃臉騙薪 8被告全認罪
工地偽造掃臉騙薪 8被告全認罪
中區反罪惡拘19人涉販毒、藏武器 最細15歲
中區反罪惡拘19人涉販毒、藏武器 最細15歲
斥演藝剔除訪問 莊梅岩：自製紅線 演藝肯定貢獻：將保持聯繫
斥演藝剔除訪問 莊梅岩：自製紅線 演藝肯定貢獻：將保持聯繫
港警逃出詐騙園區 警已派員赴柬協助
港警逃出詐騙園區 警已派員赴柬協助
擄商人上車 兩匪綁架勒索罪成車手脫罪
擄商人上車 兩匪綁架勒索罪成車手脫罪
臨街爆水管 水噴演藝學院
臨街爆水管 水噴演藝學院
灣區熱搜：粵超南沙開波 首場2.6萬人觀戰 13市22球會參賽 每隊可擁3港澳台球員
灣區熱搜：粵超南沙開波 首場2.6萬人觀戰 13市22球會參賽 每隊可擁3港澳台球員
灣區熱搜：廣州「南極」球場 大灣區文體中心交通受考驗
灣區熱搜：廣州「南極」球場 大灣區文體中心交通受考驗
灣區手記：恒大與水／文：尚東美
灣區手記：恒大與水／文：尚東美
【Emily】伙科企研港漫AI畫風 馮志明：唔係取代創作 話可迅速將腦海世界呈現
【Emily】伙科企研港漫AI畫風 馮志明：唔係取代創作 話可迅速將腦海世界呈現
【Emily】15高級公務員去北大「沉浸式學習」一年
【Emily】15高級公務員去北大「沉浸式學習」一年
【Emily】港燈伙環團 帶隊夜探郊園搵動物
【Emily】港燈伙環團 帶隊夜探郊園搵動物
【Emily】75應屆牙科畢業生加入衛署實習
【Emily】75應屆牙科畢業生加入衛署實習
【Emily】建商送暖 「母親的抉擇」服務中心大改造
【Emily】建商送暖 「母親的抉擇」服務中心大改造