港聞

港聞二

灣區手記：恒大與水／文：尚東美

【明報專訊】「宇宙第一房企」中國恒大（前上市編號3333）上周一（8月25日）被取消上市地位。有內地自媒體博主粗略統計，中國恒大全國停工爛尾項目共797個，其中廣東省佔了287個，受影響廣東家庭約70萬戶。另因違約，銀行壞帳飈升，還有大批建築商、供貨商的欠款追討無門，失業員工不計其數。筆者沒核證上述數字真偽，但恒大爆煲帶來的連鎖效應肯定是巨大的。

這間曾叱吒風雲的內房一哥，過去16年為香港財經界帶來不少茶餘飯後話題，例如「大Dee會」最為人津津樂道，此外大家對許家印記憶最深的，恐怕是2012年3月，他作為全國政協出席全國兩會時穿戴的那條愛馬仕皮帶。當時還是地產業巨頭的許家印正準備進入人民大會堂，被一眾記者追堵，他滿面笑容一路小跑，腰上的金色扣愛馬仕皮帶格外亮眼，這一幕被拍了下來，成為經典。

但筆者記憶最深的倒不是他的皮帶，而是2014年8月中國恒大在香港舉行的中期業績會。記得當日進入會場，看到主席台上放了酒店提供的礦泉水，已經跟同行攝影記者半開玩笑說為什麼不是放其自家推出的礦泉水恒大冰泉。果不其然，許家印到場後，還未說開場白便示意酒店職員把枱上的礦泉水統統換上恒大冰泉，還即場飲了一大口，這一幕也被攝記定了格，不單是畫面出彩，更重要是代表着恒大正式走向日後被指「不務正業」的所謂「綜合企業之路」。

現在回頭看，如果恒大當初能成功從房企轉型多元化業務，而不是弄到今日如此田地，或者物流署就可以考慮採購恒大冰泉了。

文：尚東美

相關字詞﹕許家印 爛尾樓 中國恒大 灣區手記 大灣區

