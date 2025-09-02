明報新聞網
港聞

港聞二

灣區熱搜：粵超南沙開波 首場2.6萬人觀戰 13市22球會參賽 每隊可擁3港澳台球員

【明報專訊】江蘇有「蘇超」，貴州有「村超」，被稱為「粵超」的廣東省足球超級聯賽正賽上月23日亦在廣州南沙新啟用的大灣區文化體育中心開波，2.6萬名球迷到場觀看。新賽制下，每隊可註冊3名港澳台球員，兩人可同時上場。揭幕戰由「主場」的南沙灣區青年隊對陣吳川青年隊，主隊雖有香港南華前球員鄧景煌上陣，惜灣區青年隊最終以0：3不敵對手。

明報記者 林迎

2025年廣東省足球超級聯賽由廣東省足協舉辦，屬全省最高水平業餘賽事，同時亦是中冠聯賽（中國職業足球第四級聯賽）的廣東預選賽，優勝隊伍將代表廣東出戰中冠。根據最新賽制，每隊允許3名港澳台球員註冊，兩人可同時上場，旨在促進大灣區足球融合發展。8月23日舉行的比賽中，曾效力南華、天水圍飛馬的香港球員鄧景煌代表運動員宣誓並正選上陣。不過來自湛江「足球之鄉」的吳川青年隊技高一籌，南沙灣區青年隊擁主場之利仍以0：3落敗。

蘇超地域競爭「引戰」

粵超球會制更專業

當日比賽有2.6萬名觀眾入場，多數由南沙各街道、企業及機構組織前往免費觀賽，國足名宿容志行、范志毅及「飛人」蘇炳添這些體育名人亦有到場支持。中國香港體育協會暨奧委會會長霍震霆出席開波儀式，他形容現場「震撼」，並稱自己曾見證南沙大灣區文化體育中心開工，對於場館在短時間內竣工感難以想像，希望粵港澳三地能夠借助第十五屆全運會的舉辦，推動大灣區體育更深入交流。

雖然「粵超」歷史可追溯至10年前的「廣東省足球協會聯賽」，其影響力卻輸給今年5月才新舉辦的江蘇省城市足球聯賽「蘇超」。「蘇超」採用「一城市一主場」賽制，即13個地級市分別組織代表隊，借助「散裝江蘇」（指各地更認同所屬城鎮而非「江蘇省」）的地域文化話題「引戰」，大大激發市民對自家城市的榮譽感和參與度。根據國家體育總局截至8月19日的統計，「蘇超」首100天已吸引超過100萬人次入場，單場最多觀眾達6萬人，帶動整個江蘇省旅遊、餐飲、文創等消費逾380億元人民幣。

與「蘇超」充滿娛樂性不同，以球會制度營運的「粵超」更具專業性。2025賽季有來自13個市共22支球隊參加，允許一個城市有多支隊伍參與，當中廣州就有5隊，深圳、佛山各兩隊。此外，廣東省旅遊控股集團今年加入「粵超」營運方，打造「跟着省超去旅遊」線路，例如揭幕戰當天的觀眾便可憑票尾免費遊覽南沙天后宮，希望拉動本地旅遊。

相關字詞﹕村超 蘇超 廣東省足球超級聯賽 粵超 大灣區

