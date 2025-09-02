擄商人上車 兩匪綁架勒索罪成車手脫罪

9月判刑 一匪早前認罪

被告為廚師胡烱豪（37歲）、司機莊梓峯（37歲）、清潔公司僱員蔡家寶（35歲）及無業的歐陽俊雲（40歲）。6男1女陪審團裁定蔡家寶所有罪名不成立，另裁定胡烱豪「將某人強行帶走或禁錮而意圖取得贖金」罪成，莊梓峯綁架罪成。​​歐陽俊雲已承認搶劫及綁架罪。控方稱胡、莊、歐陽分別有7項、4項及16項案底。

控方開案陳辭稱，本案源於胡烱豪、胡的胞弟與事主梁金有的商業糾紛，胡向梁追款不果。梁於2020年7月2日步出灣仔駱克道街市，遭4名男子強行帶上客貨車，包括胡、莊、歐陽及一不知名者。車上有人以牛肉刀指嚇梁，打爛梁的眼鏡，並搶走梁的銀包。

勒索120萬贖金 事主妻報警

客貨車駛至石澳鶴嘴時爆胎，蔡駕駛另一私家車到場，將梁接載到大角嘴酒店。胡致電梁妻，着她匯款120萬至其銀行戶口，她沒支付贖金並報警。

【案件編號：HCCC 269/23】