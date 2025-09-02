明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

擄商人上車 兩匪綁架勒索罪成車手脫罪

【明報專訊】六旬商人2020年遭綁架上車，家人遭勒索120萬元贖金。4男分別被控「將某人強行帶走或禁錮而意圖取得贖金」及搶劫等罪受審。高院陪審團昨日退庭商議約3小時後，裁定其中兩名被告罪成，負責駕車接應的被告罪脫，另一人早前已認罪。法官郭啟安將案押後至9月19日判刑，以待辯方準備書面求情陳辭，所有罪成被告還押。

9月判刑 一匪早前認罪

被告為廚師胡烱豪（37歲）、司機莊梓峯（37歲）、清潔公司僱員蔡家寶（35歲）及無業的歐陽俊雲（40歲）。6男1女陪審團裁定蔡家寶所有罪名不成立，另裁定胡烱豪「將某人強行帶走或禁錮而意圖取得贖金」罪成，莊梓峯綁架罪成。​​歐陽俊雲已承認搶劫及綁架罪。控方稱胡、莊、歐陽分別有7項、4項及16項案底。

控方開案陳辭稱，本案源於胡烱豪、胡的胞弟與事主梁金有的商業糾紛，胡向梁追款不果。梁於2020年7月2日步出灣仔駱克道街市，遭4名男子強行帶上客貨車，包括胡、莊、歐陽及一不知名者。車上有人以牛肉刀指嚇梁，打爛梁的眼鏡，並搶走梁的銀包。

勒索120萬贖金 事主妻報警

客貨車駛至石澳鶴嘴時爆胎，蔡駕駛另一私家車到場，將梁接載到大角嘴酒店。胡致電梁妻，着她匯款120萬至其銀行戶口，她沒支付贖金並報警。

【案件編號：HCCC 269/23】

相關字詞﹕高等法院 搶劫 綁架

上 / 下一篇新聞

涉泄病歷 將軍澳醫院兩顧問級醫生同被捕 院方：收內部投訴後揭發 動機待查
涉泄病歷 將軍澳醫院兩顧問級醫生同被捕 院方：收內部投訴後揭發 動機待查
院方：操刀醫確曾認失誤 稱已糾正 個案交死因庭
院方：操刀醫確曾認失誤 稱已糾正 個案交死因庭
警涉造假銷10案 事主：不懂中文被叫簽「不追究」
警涉造假銷10案 事主：不懂中文被叫簽「不追究」
港深穗集群「創新指數」全球居首 孫東：灣區獲認可 主辦方：港頂尖大學多論文盛
港深穗集群「創新指數」全球居首 孫東：灣區獲認可 主辦方：港頂尖大學多論文盛
8月515萬旅客疫後新高 羅淑佩歸功盛事料達標
8月515萬旅客疫後新高 羅淑佩歸功盛事料達標
杭州港人電商：港市場細難行「流量經濟」 具誠信優勢可攻英美
杭州港人電商：港市場細難行「流量經濟」 具誠信優勢可攻英美
稱創科「燒錢」非萬能 浙港商會：需建鏈容試錯
稱創科「燒錢」非萬能 浙港商會：需建鏈容試錯
物流署發新指引 採購須做盡職審查 查財務狀况、違規指控等 須驗證文件真偽
物流署發新指引 採購須做盡職審查 查財務狀况、違規指控等 須驗證文件真偽
鑫鼎鑫相關6份採購 標書查核要求不同
鑫鼎鑫相關6份採購 標書查核要求不同
官信納工作表現優異 有極大悔意 衝燈傷途人 P牌督察判社服
官信納工作表現優異 有極大悔意 衝燈傷途人 P牌督察判社服
山景邨母子燒炭亡 疑涉債務問題
山景邨母子燒炭亡 疑涉債務問題
反恐二案陪審團退庭商議6.5小時未果 延至今續
反恐二案陪審團退庭商議6.5小時未果 延至今續
9社區客廳獲關愛基金撥2.23億
9社區客廳獲關愛基金撥2.23億
葛民輝乘平治遇車禍無恙
葛民輝乘平治遇車禍無恙
李家超率360人赴京閱兵 較10年前鼎盛 港免費台明多直播
李家超率360人赴京閱兵 較10年前鼎盛 港免費台明多直播
工地偽造掃臉騙薪 8被告全認罪
工地偽造掃臉騙薪 8被告全認罪
中區反罪惡拘19人涉販毒、藏武器 最細15歲
中區反罪惡拘19人涉販毒、藏武器 最細15歲
斥演藝剔除訪問 莊梅岩：自製紅線 演藝肯定貢獻：將保持聯繫
斥演藝剔除訪問 莊梅岩：自製紅線 演藝肯定貢獻：將保持聯繫
港警逃出詐騙園區 警已派員赴柬協助
港警逃出詐騙園區 警已派員赴柬協助
臨街爆水管 水噴演藝學院
臨街爆水管 水噴演藝學院
灣區熱搜：粵超南沙開波 首場2.6萬人觀戰 13市22球會參賽 每隊可擁3港澳台球員
灣區熱搜：粵超南沙開波 首場2.6萬人觀戰 13市22球會參賽 每隊可擁3港澳台球員
灣區熱搜：廣州「南極」球場 大灣區文體中心交通受考驗
灣區熱搜：廣州「南極」球場 大灣區文體中心交通受考驗
灣區手記：恒大與水／文：尚東美
灣區手記：恒大與水／文：尚東美
【Emily】伙科企研港漫AI畫風 馮志明：唔係取代創作 話可迅速將腦海世界呈現
【Emily】伙科企研港漫AI畫風 馮志明：唔係取代創作 話可迅速將腦海世界呈現
【Emily】15高級公務員去北大「沉浸式學習」一年
【Emily】15高級公務員去北大「沉浸式學習」一年
【Emily】港燈伙環團 帶隊夜探郊園搵動物
【Emily】港燈伙環團 帶隊夜探郊園搵動物
【Emily】75應屆牙科畢業生加入衛署實習
【Emily】75應屆牙科畢業生加入衛署實習
【Emily】建商送暖 「母親的抉擇」服務中心大改造
【Emily】建商送暖 「母親的抉擇」服務中心大改造