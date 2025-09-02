斥演藝剔除訪問 莊梅岩：自製紅線 演藝肯定貢獻：將保持聯繫

莊質疑演藝以小紅書為抽片標準

演藝學院昨晚回覆查詢，未有解釋抽片原因、曾否受壓等，稱「莊梅岩校友對戲劇界作出不少貢獻」，將就此事與她保持聯繫，而學院亦一直感謝所有成員包括校友對校方的貢獻。

演藝學院於今年上半年相繼在不同社交平台發布表演藝術講座系列《機智的演藝生活—實戰篇》共11集，每集由一名校友分享職涯，乃40周年校慶的其中一環，莊稱她是其中一名受訪者。

促交代誰抽起訪問

莊梅岩昨晨在社交媒體出公開信稱，普羅大眾胡亂舉報投訴、惡意取消一個人或一個演出，尚可推諉「無知」，不明白其惡行正傷害製作、創作人乃至表演藝術界；惟演藝學院「毫無根據的剔除，就叫明知故犯」，質問校方「這種處理手法真是過得了良心嗎？」她亦不滿校方事後欠交代，抨擊做法缺乏尊重及禮貌，「你們太忙嗎？還是覺得我被封殺，所以不需尊重我？」

莊梅岩並稱，演藝學院這一年「對製作或藝術工作者的審查、對『敏感』的過份詮釋、捕風捉影的干擾」，讓她懷疑學校管理階層的理智。翻查資料，演藝去年2月曾臨時煞停舞台劇畢業作品《一個無政府主義者的意外死亡》的演出，當時解釋「一旦公演，參與師生將會面對法律風險」。

近年戲劇界屢掀政治審查爭議，身兼戲劇協會委員的莊梅岩時有發聲。去年1月，劇團「小伙子理想空間」因團員於2019年的言論而遭臨時取消場地，莊批評做法「失智又擾民，傷害一班無辜年青人」。今年6月，文體旅局長羅淑佩聲言將更嚴謹審批資助及場地以提防「軟對抗」，莊梅岩曾回應稱，當局將任何蛛絲馬迹、投訴納入「軟對抗」，「冤枉幾多無辜的人和作品」。