港聞

港聞二

工地偽造掃臉騙薪 8被告全認罪

【明報專訊】商廈承建商職員及建築工人等8人涉擅自更改工地人臉辨識登記，替工人「掃臉」偽造值勤紀錄，詐騙工資共逾25萬元。5名被告早前認罪，餘下3名被告昨於西九龍裁判法院共承認5項​​​​​​欺詐罪。辯方求情指出，前助理總管工因經濟問題犯案。裁判官朱文瀚下令前助理總管工還押至9月15日判刑，以待索取背景報告；其餘7人的判刑則押後至9月30日，以待索取社會服務令報告，均續准保釋。

總管工求情稱經濟問題

鄧宇程（44歲，實力工程有限公司前助理總管工）、陳天翰（43歲，前管工），以及3名建築工人趙劍雲（52歲）、蔡勇（56歲）及麥志健（35歲），早前共承認6項欺詐罪。黎宇橋（前工地行政主任，37歲）昨承認4項欺詐罪，工人施國成（47歲）和莊錦雄（58歲）各承認一項欺詐罪。

辯方求情指出，鄧因經濟問題犯案，辯方同意他是主謀，但及時認罪。黎的法律代表則表示，黎在案中角色輕微，已有悔意。

案情稱，實力工程為尖沙嘴一個商廈建築項目的主承建商，工人須透過人臉辨識系統掃描臉部以登記值勤紀錄。

鄧於2022年12月至2023年1月介紹趙等6人到工地任雜工。值勤紀錄顯示，6人分別上班36至43天，實力工程發放工資共逾25萬元。調查發現，鄧向工人表示他們毋須到工地工作，工資被轉交予鄧及陳。

廉署調查顯示，鄧安排陳在黎的協助下，擅自更改該6人在系統的登記紀錄，全部換上陳的容貌，以便掃描臉部偽造值勤紀錄。

【案件編號：WKCC 1964/25】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 欺詐罪 人臉識別系統

上 / 下一篇新聞

