李家超率360人赴京閱兵 較10年前鼎盛 港免費台明多直播

特首辦公布，香港代表團成員包括特區政府主要官員、司法機構、立法會和區議會代表、參與抗戰者、老戰士及遺屬，以及地區、商界、社福、傳媒、宗教界、學生等各界人士，但未如10年前公布代表團名單。

新型隱身戰機無人機首公開

新華社及央視新聞報道，明早天安門廣場和長安街將舉行紀念大會，包括約70分鐘的閱兵儀式；早上10時將由鳴禮炮及升國旗儀式打頭炮，隨後國家主席習近平將乘坐檢閱車，沿長安街檢閱列陣受閱部隊，歷時約20分鐘。之後為約50分鐘的「分列式」環節，空中護旗梯隊、徒步方隊、戰旗方隊、裝備方隊、空中梯隊將依次通過天安門廣場，其中新型隱身戰機、無人機將是首次公開。整個儀式約於上午約11時10分完結，以放飛和平白鴿作結。此外，由逾千名官兵組成的聯合軍樂團將全程在人民英雄紀念碑前演奏抗戰經典曲目。

本港電視台亦會直播閱兵儀式。翻查截至昨晚各免費電視台的節目表，無綫翡翠台、now新聞台、ViuTV、HOY TV已劃定明早約9時半至11時直播閱兵儀式；香港電台各頻道表未見閱兵直播，僅港台電視32頻道顯示在上午7時40分至8時18分播放抗戰勝利80周年「紀念儀式」。

海防館設心意卡 工人教育團體直播

本地團體及機構同日舉辦不同紀念活動。香港抗戰及海防博物館將設心意卡、播放抗戰電影等活動。有教育界人士明早將在愛國教育支援中心現場直播北京閱兵儀式，隨後舉辦升旗儀式及專題講座，而工聯會當天將邀請逾300人到土瓜灣的工人俱樂部一同觀看閱兵直播。本報另向港鐵、新鴻基地產、信和集團、華懋集團查詢會否安排在旗下商場直播閱兵儀式，至截稿前未回覆。