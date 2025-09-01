無醫療背景 研究「落地」需醫生協助

原學汽車工程 轉研醫療健康

柯嘉倫稱，當年求學階段研究汽車工程，嘗試幫助殘疾人士令他們有能力操控汽車，後來發現自己對研究項目不感興趣，轉移參與醫療健康研究，過去10多年一直與醫管局合作，最初研究有關出院病人，由機構提供出院提示提醒病人服藥、覆診跟進，希望減少他們重新入院的可能。他近年亦與醫管局合作，設立AI系統幫助膝關節炎患者於家中做運動。

柯自言現時將所有時間投放於醫療健康及人因工程學的研究，自己非醫生出身，因此研究醫療儀器及設計可能有時不能「落地」。他認為由醫療背景出身的醫生和護士學習人因工程學較佳，「（我）天天走去巡房，一定學到很多不懂的醫療東西……但你說再快一點，就找一個醫生或者護士（學習人因工程學知識）」。

零星講座難助實踐 籲制度化育才

柯嘉倫提到，醫管局曾邀請海外人因工程學專家開講座，醫學院亦有於課程滲入人因工程學的元素，惟零星的講座難令醫護人員實踐概念，希望未來有人提供資源，培訓醫學生及醫護成為人因工程學的人才。