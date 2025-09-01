明報新聞網
港聞

港聞二

無醫療背景 研究「落地」需醫生協助

【明報專訊】港大數據與系統工程學系副教授柯嘉倫並非醫療背景出身，2000年起於美國求學，研究汽車工程，後來發現自己不感興趣，轉而研究醫療健康。柯嘉倫說，研究醫療人因工程學的過程需醫生協助，「否則會不夠落地、到point（到位）」，他認為由具醫療背景的人（包括醫生及護士）學習人因工程學知識會更容易，希望醫學院增設課程培訓醫學生。

原學汽車工程 轉研醫療健康

柯嘉倫稱，當年求學階段研究汽車工程，嘗試幫助殘疾人士令他們有能力操控汽車，後來發現自己對研究項目不感興趣，轉移參與醫療健康研究，過去10多年一直與醫管局合作，最初研究有關出院病人，由機構提供出院提示提醒病人服藥、覆診跟進，希望減少他們重新入院的可能。他近年亦與醫管局合作，設立AI系統幫助膝關節炎患者於家中做運動。

柯自言現時將所有時間投放於醫療健康及人因工程學的研究，自己非醫生出身，因此研究醫療儀器及設計可能有時不能「落地」。他認為由醫療背景出身的醫生和護士學習人因工程學較佳，「（我）天天走去巡房，一定學到很多不懂的醫療東西……但你說再快一點，就找一個醫生或者護士（學習人因工程學知識）」。

零星講座難助實踐 籲制度化育才

柯嘉倫提到，醫管局曾邀請海外人因工程學專家開講座，醫學院亦有於課程滲入人因工程學的元素，惟零星的講座難令醫護人員實踐概念，希望未來有人提供資源，培訓醫學生及醫護成為人因工程學的人才。

