上落斜電單車相撞 鐵騎士一危一嚴重

71歲姓廖司機頭部及身體多處受傷，22歲姓鄧司機腳部懷疑骨折及多處受傷清醒，接報到場救援人員即場為兩人初步治理，他們分別由救護車送往屯門醫院治理。

綜合網上流傳車cam片與相片，鄧駕駛本田CBR 250電單車尾隨一輛綿羊仔下斜，至石崗村對開近快相機位置時，鄧收慢車速及亮起右轉指揮燈，一輛上斜私家車駛過後，鄧右轉準備駛至一處空地，轉彎時被上斜的本田CB400電單車攔腰猛撼，人仰馬翻。廖昏迷倒臥近行人路，鄧則脫下頭盔倒卧車旁，神情呆滯，兩人受傷流血，有人上前查看他們情况，兩人均穿上防摔衣、手套、長靴等保護裝備。

事發昨午5時許，兩車於石崗村軍營營舍對開相撞後，由途經駕駛者協助報警。兩車損毁嚴重，翻側在上斜行車線，碎片散落一地，現場遺留血漬、頭盔、手套及破爛的防摔衣，警方臨時封鎖往荃灣方向一段行車線，扶正電單車詳細檢查蒐證，案件由新界北總區交通意外調查隊跟進。