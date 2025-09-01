明報新聞網
港聞

港聞一

稱學生每日學習最少14小時 深補習學校：無對港生不公

【明報專訊】內地補習學校如何運作、其學生為何不選讀普通中學或來港插班，成為不少人疑問。位於深圳的補習學校萬鶴書院2022年起開辦全日制DSE課程，校長王磊接受本報訪問提到，學生每日在校上課連自習最少14小時。對有指內地補習生來港「搶學額」、對香港本地生不公平，王說內地高考競爭大令不少學生「轉跑道」，補習生亦有付出努力，無「不公平」之處。

萬鶴書院現開3班全日制DSE課程，每班10至15人，涵蓋核心科和選修科。王磊稱學校只收中六生，一年學費約16.8萬元人民幣，每周上課5天半，每朝8時起早讀，全日8節課；晚上為自習堂等（見表）。他稱該校每周測驗、每月考試，學生多會留校自習至深夜11時。

現九成學生讀DSE

校長謂補習平過來港讀

萬鶴去年30多個中六生讀DSE，王磊稱逾八成升讀香港八大，大部分學生考獲5科20至25分。他憶述2018年團隊成立時無設全日制課程，學生絕大部分是不考高考、盼到海外升學的非港籍生，選以DSE升學只佔兩成；直到香港推出人才計劃，受養學生增多，DSE需求大增，學校2022年開全日制DSE課，現在該校九成學生讀DSE。

他提到內地高考競爭大，以廣東省為例，每年近百萬名考生，極少數能升讀全國重點大學，「用同樣嘅力，考DSE其實更輕鬆」。他另稱DSE廣受國際認可，對學生有吸引力。至於學生為何不來港讀中學，除語言問題外，王磊稱成本是一大考量，指內地讀高中每月成本數千人民幣，比赴港住寄宿學校、月花逾萬便宜得多，加上來港插班高中難度高，王說不少家長寧願子女照讀兩年高考，適應「內捲」風氣後，最後一年才花錢補習DSE。他又說內地高中缺乏DSE師資，具備DSE師資的補習社「自然係最終答案」。

對港生關注內地生「搶學額」，王稱理解部分成績邊緣學生的心情，但認為補習生亦有努力，「十幾年來他們浸淫於內地內捲學習風氣……港校3點半落堂，但他們（內地生）由13歲開始每晚讀到9點幾。所以唔好以為唔公平，他們真係有努力做」。

籲放寬自修生報考 鞏國際化

政府早前為受養子女申請資助大學引入居港規定，王稱明白做法，承認學生如在內地補習社讀DSE，日後赴港升大學，文化或難接軌，故他亦鼓勵學生盡早來港讀書。至於考評局將加強審批自修生申請、特殊報考人要交文件等，他稱DSE是中國教育邁向國際化的橋樑，認為自修生報考資格應放寬，吸引更多人報考。

