港聞

港聞一

備戰DSE 可藝中五六早半月開學 稱無關競爭加劇論 校長：助規劃非「新鮮事」

【明報專訊】莘莘學子今早回校迎接新學年。有別其他中學，位於屯門的嗇色園主辦可藝中學的中五、中六生早在8月中便開學，校方通告提到是為協助學生把握「暑假黃金時刻」，備戰中學文憑試（DSE）。提早半個月開學，學生未有怨言，稱「早點預備才能領先他人」，又提到近月不少人議論DSE競爭加劇，使他們感到焦慮。校長張建新說理解學生心情，但認為「數字上無論證競爭加劇」，指近年整體考生人數呈跌勢，儘管自修生有增加，他寄語學生「保持樂觀」、「做好自己」。

明報記者 曾諾晞

為備戰DSE，可藝高中生早於上月14日起返學，展開為期兩周的半日制課堂。明年考DSE的黃同學對提早開學感「矛盾」，「當然想留屋企打機休息啦！但都感恩有機會早點回來，始終早點預備才可以領先其他人」。他說暑假期間未感到特別大壓力，為備戰DSE亦有多操練歷屆試卷。

聞25分無緣八大 學生震驚

暑假不外遊 留港補習

中六生梁同學則表示，DSE令她焦慮，以往暑假會外遊，今年留港補習、每天溫習3至6小時。對坊間議論DSE競爭加劇，她亦有關注，提到在網上留意到有考生DSE考獲5科25分仍無緣升讀8間資助大學，使她感到震驚，又說自修生人數增令她有壓力。

校長張建新上周接受本報訪問解釋，提早開學並非「新鮮事」，過去10多年也有類似做法，讓教師能系統地規劃補課時間表和內容，跟坊間討論DSE競爭加劇無關。

校長：特殊報考者佔比不大

就DSE競爭有否加劇，張建新以2016年DSE有近7萬人應考為例，到2025年僅約5.5萬人應考，認為當1.5萬個本地大學資助學額不變，數字上難反映競爭加劇。他留意到坊間討論自修生尤其是特殊報考人數有上升趨勢，但他認為特殊報考的佔比不大，對入學的影響有限，又稱考評局新學年加強審批自修生申請，相信當局有適當把關。

明年多一成人可考

至於考評局加強審批自修生後會否令DSE競爭反而減少，張建新說難一概而論，指近年多了人回流、少了人到海外升學，對競爭或有影響；又提到未來數年適齡考DSE的港生亦呈升勢。根據統計處數字，2008年本港有逾7.8萬新生嬰兒，按年增逾一成，這批人明年約18歲、即適齡考DSE，而人口升勢將維持至2029年。

張認為學生與其斟酌考生人數，應做好自己，「唔爭在那少少（考生數目變幅）……實實在在聚焦精神，提升自己溫習動能更重要」。他說校方已加強教師培訓，學習如何誘導學生思考，亦邀畢業生回校分享，盼培養學生以積極心態面對DSE挑戰。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕開學 文憑試 嗇色園主辦可藝中學

