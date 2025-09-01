明報新聞網
港聞

港聞二

警掃毒拘418人 17童受利誘販毒

【明報專訊】警方毒品調查科聯同各總區於過去7星期在全港展開代號「捍衛者」的打擊毒品行動，針對暑假期間涉及毒品的犯罪進行大規模執法，共拘捕418人，其中包括17名男女童，檢獲逾1.7億元毒品，當中檢獲含依托咪酯毒品數量較去年同期同類型行動中顯著上升。

檢逾1.7億元毒品 依托咪酯大增

警方於7月13日至8月30日展開大規模打擊毒品行動，破獲303宗毒品案，拘捕328男90女，年齡由13至73歲，包括11名男童及6名女童，涉嫌製造危險藥物、販運危險藥物、管有危險藥物、經營毒窟及管有第一部毒藥等。部分被捕人已被落案起訴；行動中檢獲4.9公升液態依托咪酯、約2700粒依托咪酯煙彈、115公斤可卡因、110公斤大麻、海洛英、氯胺酮及冰毒等。

警方高度關注青少年涉及毒品犯罪情况，調查顯示，有毒販以微薄報酬利誘青少年參與運毒及銷售，企圖將法律責任轉嫁青少年。其中一名13歲男童涉嫌被利誘販運4粒依托咪酯煙彈，另一14歲女童亦涉販運180克氯胺酮、150克可卡因及80克冰毒。

毒販以微薄報酬誘青少年犯案

毒品調查科將繼續積極推行「禁毒領袖學院」及「禁毒活動劇場」等多元化宣傳教育項目，向青少年灌輸正確禁毒知識及價值觀，呼籲青少年時刻保持警覺，堅決拒絕毒品誘惑，切勿因一時之利而以身試法；家長則應多關心子女的社交圈子及日常動向，防止不法分子趁機誘騙年輕人參與非法活動。

市民如發現任何毒品活動，可致電警方毒品舉報熱線2527 1234或「依托咪酯」舉報熱線6629 2966。

相關字詞﹕禁毒 青少年 依托咪酯 毒品調查科

