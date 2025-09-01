傳涉文華飯局借尿遁 前社區主任：不評論

消息稱，被捕姓黃男子曾任政黨將軍澳選區的社區主任，他19歲時以假身分相約兩名女網友到酒店，並假扮是男網友的朋友到場，再以不同藉口強迫兩名女網友發生性行為。2023年9月，黃被裁定以威脅手段促致他人作非法的性行為等3罪成立，被判監兩年9個月，相信他剛出獄後再次犯案。

被問約會過程 黃煒龍：不回答

據悉，31歲陳姓女事主早前在Telegram結識自稱為律師的男子，上周四相約到文華東方酒店25樓中菜廳聚會，其間有飲酒，男子藉詞往洗手間，疑「借尿遁」，陳最終自行付帳。網上流傳一張8月28日的收據，顯示兩人晚飯套餐收費4776元，一支Krug Clos d'Ambonnay 2002法國出產頂級黑鑽香檳價值71,800元，連茶錢及加一服務費，帳單共逾8.4萬元，但未能證實該單據是否涉事。