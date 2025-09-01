明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

去年推盛事經濟 兩次開記招公布盛事年表

【明報專訊】香港經歷新冠一疫，訪港旅客由2019年的5591萬人次下跌至2023年僅3400萬人次，跌幅近四成，疫後政府去年1月提出「盛事經濟」，並成立盛事統籌協調組，加強盛事協調機制和宣傳效果，協調組去年兩度召開記者會公布盛事年表。翻查資料，本港由去年至今公布約440項盛事，政府預期吸引約430萬人次旅客參與，並帶來約126億元消費額及49億元經濟增加價值。

特首李家超去年1月提出「盛事經濟」，並於立法會行政長官互動交流答問會上以「推動盛事經濟」為議題，廣納議員意見；他提到，盛事會增加本港吸引力和商機，不同盛事會帶動旅遊、酒店、餐飲、零售等經濟收益。副財政司長黃偉綸翌日宣布一系列推動盛事經濟措施及成立盛事統籌協調組；協調組去年兩度開會，包括檢視如何訂定及更新盛事年表。

旅發局則於去年3月成立盛事拓展專組，擔當「第一站聯絡窗口」角色，與活動主辦單位等持分者溝通，例如檢視及評估主辦方案、協助挑選合適場地、安排實地考察、為活動規劃提供建議及協助宣傳推廣等。旅發局發言人稱，截至今年3月底，專組已處理逾150宗查詢，涵蓋體育、藝術及娛樂活動，其中逾20項活動已落實或有望在港舉行。

今年盛事料帶動81億消費

過往政府公布盛事年表的同時，亦公布盛事帶來的經濟收益。協調組稱，今年相關數字已載於《香港營商環境報告》，料全年有約200項盛事在港舉行，涵蓋文化藝術及創意等不同範疇，估計吸引約230萬人次旅客參與，帶來約81億元消費額，經濟增加價值約46億元。翻查資料，去年有逾240項盛事舉行，共吸引約200萬人次旅客參與，為本港帶來約75億元消費額，以及45億元經濟增加價值。

相關字詞﹕盛事之都 盛事年表 盛事經濟

上 / 下一篇新聞

備戰DSE 可藝中五六早半月開學 稱無關競爭加劇論 校長：助規劃非「新鮮事」
備戰DSE 可藝中五六早半月開學 稱無關競爭加劇論 校長：助規劃非「新鮮事」
稱學生每日學習最少14小時 深補習學校：無對港生不公
稱學生每日學習最少14小時 深補習學校：無對港生不公
缺全人教育 內地補習校「不會成主流」
缺全人教育 內地補習校「不會成主流」
上落斜電單車相撞 鐵騎士一危一嚴重
上落斜電單車相撞 鐵騎士一危一嚴重
盛事改旅局專頁公布 業界盼多溝通 學者籲檢視安排帶動周邊經濟
盛事改旅局專頁公布 業界盼多溝通 學者籲檢視安排帶動周邊經濟
盛事專頁代替年表 業界信助規劃產品
盛事專頁代替年表 業界信助規劃產品
人因工程學助防錯 學者倡醫局培訓 柯嘉倫：改善工序儀器 醫護「無法錯」
人因工程學助防錯 學者倡醫局培訓 柯嘉倫：改善工序儀器 醫護「無法錯」
無醫療背景 研究「落地」需醫生協助
無醫療背景 研究「落地」需醫生協助
傳涉文華飯局借尿遁 前社區主任：不評論
傳涉文華飯局借尿遁 前社區主任：不評論
涉走私2139隻瀕危龜 貨車司機被捕
涉走私2139隻瀕危龜 貨車司機被捕
警掃毒拘418人 17童受利誘販毒
警掃毒拘418人 17童受利誘販毒
「積金易」運作一年 積金局：行政費減幅勝預期
「積金易」運作一年 積金局：行政費減幅勝預期
AI年代：靈巧手「看見」觸覺 機械人能力質變 微小鏡頭配合算法模擬人手 成技術變革突破口
AI年代：靈巧手「看見」觸覺 機械人能力質變 微小鏡頭配合算法模擬人手 成技術變革突破口
AI年代：攻長者市場 外骨骼助景區遊客登頂
AI年代：攻長者市場 外骨骼助景區遊客登頂
灣區熱搜：論文變事業 港大生打造AI「安全眼」 原研糾正打高球姿勢 擴至遇溺及體育動作監測
灣區熱搜：論文變事業 港大生打造AI「安全眼」 原研糾正打高球姿勢 擴至遇溺及體育動作監測
灣區熱搜：為破技術瓶頸讀博士 日內瓦發明展奪金獎
灣區熱搜：為破技術瓶頸讀博士 日內瓦發明展奪金獎
【Emily】葉劉簡單體檢達標 腦退化風險低 AI中醫話「寒底有肝火」 測出背部舊患
【Emily】葉劉簡單體檢達標 腦退化風險低 AI中醫話「寒底有肝火」 測出背部舊患
【Emily】中六畢業生做醫局義工 見識醫院運作準備入行
【Emily】中六畢業生做醫局義工 見識醫院運作準備入行
【Emily】Chiikawa展煞科 全月售票10萬三成旅客
【Emily】Chiikawa展煞科 全月售票10萬三成旅客
【Emily】男拔附小面試前 校長籲畀仔女玩吓
【Emily】男拔附小面試前 校長籲畀仔女玩吓
【Emily】西貢立抗戰碑 紀念港九大隊殲敵
【Emily】西貢立抗戰碑 紀念港九大隊殲敵