盛事專頁代替年表 業界信助規劃產品

6月至明年1月逾160盛事

翻查以往兩份盛事年表，當局會不定時更新各項盛事的最新資訊，表內列有盛事舉行日期、活動名稱及性質、地點、主辦機構及詳情；按「活動名稱」連結會自動轉到相關盛事的網站。至於新設的旅發局「香港活動及節慶」專頁，頁面設「焦點盛事」、「演唱會」及「體育」等熱門精選欄目，並以星形標記標示各項「焦點盛事」，由今年6月至明年1月共有18項盛事。若不勾選「焦點盛事」，頁面顯示至少有逾160項活動，當中不乏商場消費滿指定金額可換獎賞、商場「打卡」等活動。

旅發局：3個月400萬人瀏覽

旅發局發言人稱，專頁由5月推出至8月中，與「香港活動及節慶」相關的內容頁面瀏覽量錄得超過400萬人次，當中約85%瀏覽者為旅客。至於專頁開支，旅發局解釋由於屬Discover Hong Kong一站式旅遊資訊平台一部分，相關工作納入整體內容更新，難以分拆計算開支。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦認為，即使政府不再特別召開記者會公布盛事年表，活動主辦單位都會自行公布，業界亦可從其他渠道了解活動相關資訊，直言對業界影響不大。他指出，旅發局新專頁提供了一個統一資訊發放平台，形容「愈多資料愈易編排行程」，認為專頁能方便旅客及市民一次過掌握各項活動。

餐飲業：設時間表有助規劃

旅遊聯業工會聯會顧問兼粵港澳大灣區（香港）研學旅行學會長梁芳遠認為，旅發局專頁面向自由行市場，較盛事年表方便旅客計劃行程，相信外國遊客較常用，但內地旅客來港主要靠小紅書規劃行程。香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，以往不少業界會根據盛事年表推出特色菜式，而旅發局專頁亦提供清晰的盛事時間表，同樣有助業界提早規劃優惠及相關產品。