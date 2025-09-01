明報新聞網
盛事改旅局專頁公布 業界盼多溝通 學者籲檢視安排帶動周邊經濟

【明報專訊】政府於新冠疫情後大力推動「盛事經濟」，其中為讓旅客和相關業界提早計劃行程和掌握盛事商機，自去年起由副財政司長黃偉綸每半年公布「香港盛事年表」，並計劃持續更新。不過，本報發現政府去年底公布今年上半年盛事年表後，下半年年表至今未再更新。政府回覆稱，盛事項目已改由旅發局的「香港活動及節慶」專頁公布。有旅遊業界稱，以往政府推出年表前後，鮮有與業界密切聯繫以便業界配合設計旅遊產品，認為當局日後不論以年表或專頁形式公布盛事，最重要是與業界緊密溝通。經濟學者認為，當局應與盛事主辦方加強溝通，調整盛事、例如延遲演唱會開場時間等，讓周邊零售餐飲業也受惠。

明報記者 黃廸暉

政府去年成立盛事統籌協調組，​由黃偉綸任組長、文體旅局長擔任副組長，以確保盛事得到充足的跨部門支援。協調組去年5月及11月兩度召開記者會公布盛事年表，提到會加強與盛事活動相關行業聯繫，盼業界抓緊商機將人氣變財氣。去年底公布的《香港旅遊業發展藍圖2.0》亦表明，政府會「持續更新盛事年表」，進一步深化聯動商界配合盛事推廣的策略，持續深入與零售、餐飲、酒店等關鍵行業溝通協調。協調組去年11月19日公布及更新今年上半年年表，表內活動涵蓋去年3月至今年6月，共94項活動。

涵至明年7月盛事 滾動式更新

盛事統籌協調組回覆本報稱，有別於過往在「香港品牌」網頁每半年發布盛事項目的做法，已將未來一年盛事活動載列於旅發局Discover Hong Kong網站內的全新專頁，並以滾動形式，按月份重點推介焦點盛事；專頁已涵蓋至明年7月不同盛事活動資訊，較以往每半年發布涵蓋更長時間，讓市民和旅客更能及早規劃行程；新頁面亦加入搜尋功能，讓公眾因應活動類型、場地按圖索驥，更符合實際需要和突顯香港作為盛事之都特色。

當局推出年表目的之一，是希望讓相關業界提早掌握商機。旅遊聯業工會聯會顧問兼粵港澳大灣區（香港）研學旅行學會長梁芳遠認為，不論以年表或以專頁形式公布盛事，最重要是相關部門必須與業界保持緊密溝通；梁提到以往盛事年表出台前後，當局與業界未有密切聯繫，形容業界一直只是「自求多福」，轉為旅發局專頁公布後情况更甚，「各有各做」，期望相關部門定期與業界開會討論盛事安排和聽取業界意見，業界才可跟隨設計旅遊產品。

餐飲業界：當局較少「坐低傾」

香港餐飲聯業協會會長黃家和亦指出，協調組和旅發局近年較少就盛事活動與業界「坐低傾」；他指訪港旅客近年漸增，當局預料今年全年可超過5000萬人次，但他認為大部分盛事集中於維港兩岸，其他地區食肆難受惠。黃提到，回歸旅發局出任主席的林建岳及總幹事劉鎮漢，以往與飲食業界有很多溝通，其中劉非常支持地區性的文化活動，相信局方與業界未來會有更緊密溝通，達至雙贏局面。

學者：盛事收益不應「僅門票」

促吸客過夜食晚飯

經濟學者李兆波表示，旅發局其中一個職能是宣傳和推廣本地活動，以往亦毋須政府公布盛事年表。他認為，盛事對整體經濟的貢獻未明顯，政府需檢視現行政策和措施，例如演唱會及球賽等盛事帶來的經濟收益明顯，但「只限於門票」，不少零售、餐飲及酒店似乎未能受惠，建議當局考慮與盛事主辦方溝通，例如延後盛事開場時間，讓旅客「食埋晚飯先睇騷」，以提振零售及餐飲業，同時可增加旅客留港過夜機會。

