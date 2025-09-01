明報新聞網
港聞

港聞二

灣區熱搜：為破技術瓶頸讀博士 日內瓦發明展奪金獎

【明報專訊】科技公司為突破技術瓶頸會想方設法如招攬人才等，香港獨聚慧眼科技有限公司（HKUiT）行政總裁陳穎賢則比較「另類」，為了攻克遇溺偵測系統的技術難關，她毅然在2022年修讀博士課程。

「研究遇溺偵測系統時，市場上同類企業對異常情况的判斷基本建基於單張照片的分析，精準度不夠。」陳穎賢表示，為更進一步，公司有意針對成段影像做分析，但也因此遇到技術瓶頸。為攻克難題，她決定在港大進修博士，專門研究成段影像分析。也是得益於此技術有所突破，遇溺偵測系統的研發得到跨越進展。「我們在此技術基礎上，還研發出人工智能異常狀况偵測技術，推出異常監測系統，現也在繼續研究針對異常行為現象分析的大模型。」相關偵測技術更獲「2023年日內瓦國際發明展」兩項特別大獎及一項金獎。

研發異常監測系統 護長者安全

近年隨着AI養老市場及樂齡產品的興盛，陳穎賢亦打算結合異常監測系統推出長者安全相關的監控，此外公司更計劃將系統整合至無人機及機械人中，讓這些機械可穿梭於公共場所或危險環境中，擔任「動態安全眼」，如無人機可以飛上天觀察地面異常情况並反饋，機械人可負責家庭異常監控或危險場景的異常情况應對，「希望透過對危急情况的及時或提前警報來降低損害」。

