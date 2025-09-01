灣區熱搜：論文變事業 港大生打造AI「安全眼」 原研糾正打高球姿勢 擴至遇溺及體育動作監測

明報記者 蔡宛均

陳穎賢表示，2018年在港大讀碩士期間，受港大工程學院副院長霍偉棟的人體姿勢分析內容所吸引，並將論文課題定在打高爾夫姿態分析糾正，構思獲得數碼港的創意微型基金資助。其後她思考如何將構思轉化落地，在2019年伙霍偉棟與同學成立HKUiT，並先後推出針對防溺水的遇溺偵測系統及針對學校體育運動的Robocoach平台。

水底鏡頭蒐動作數據 偵測遇溺

陳穎賢笑言，雖然最終推出的產品與打高爾夫球無關，但基礎仍然是採用人工智能計算機視覺技術，而且應用範圍和實用性更廣泛。例如遇溺偵測系統，透過安裝在水底的鏡頭收集人體骨架及動作數據，利用AI分析及計算這些動作代表的遇溺概率，並偵測泳客位置，從而及時警告救生員。該系統於2023年8至10月在觀塘游泳池室外副池試行期間，數據顯示準確率達95%，「游泳時產生的水花等客觀因素並不會影響我們的系統識別，雖然存在少數誤判，但在生命無價面前，我們寧願誤報也不能放過任何潛在溺水風險。」陳穎賢道。

對於私隱問題，陳穎賢強調偵測系統「只做骨架數據分析，不會收集或顯示泳客的容貌或身體，亦不會保留任何片段或影像，而且只會根據實際需求將設備部署在本機，數據不上傳雲端」。目前該系統除了在觀塘游泳池室外副池，也在新鴻基旗下部分屋苑泳池及保良局蔡繼有學校等使用。

平台助掌鍛煉動作 逾10萬學生用

除了遇溺偵測系統，HKUiT還利用人工智能計算機視覺技術研發Robocoach平台，Robocoach的概念與陳穎賢最初的打高爾夫球姿態分析糾正初衷類同，不過應用更廣，教師可透過App為學生設定運動目標且檢查完成情况，如設置仰臥起坐和平板支撐等鍛煉動作的次數，學生或家長也可透過App的監測，掌握姿勢是否標準，如動作不合規範就不計數。現時已有百多間學校逾10萬學生使用Robocoach平台。

測試智慧監獄街道監控 進軍灣區

陳穎賢表示，除了學校，目前也和政府多個部門做項目測試，包括智慧監獄和街道監控等。除了本地業務外，公司也向外探索，去年9月進駐前海港大青年科創學院（TEA）並積極開拓內地市場，「我們正與內地合作伙伴溝通，完成數據私隱等條例對接」。陳穎賢介紹，在前海已成立新研發團隊，會結合內地市場需求做研究，同時計劃在佛山、東莞設立不同部門，「目前已為深圳某國際學校提供科技課程，不久後也將為惠州和佛山進行工地和校園安全方面的視覺系統研發」。