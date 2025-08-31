啓德活動安排具基本盤 蔡健斌：只需微調

【明報專訊】由文化體育及旅遊局、警方及運輸署等部門組成的「啟德體育園開幕跨部門籌備專組」上月獲「行政長官表揚榜」嘉許，專組5個月內完成約20場測試活動，動員約14萬人次公務員參與。體育專員蔡健斌表示，專組就每項測試活動至少舉行3次籌備會議，形容各部門如一家人，克服各種挑戰；隨專組工作結束，各項活動安排已定「基本盤」，每次只需因應活動微調。體育園將舉行3項全運會賽事，蔡透露正處理一些細節，包括球員離場時「開左邊門定右邊門」及保安要求等。
回顧過去多場測試，蔡健斌形容獲獎對他很大鼓舞，憶述專組就每項測試活動至少舉行3次籌備會議，包括了解活動運作、審視園方計劃及微調，最深刻今年1月初主場館首次測試賽，事前正值聖誕節及新年，在非工作日子難動員人手，亦需很多預備工作。不過，蔡認為即使測試活動充滿挑戰，但各部門無分你我，目的是為體育園順利開幕。
籌備組獲特首嘉許 蔡：轉做監督
蔡提到隨專組工作結束，園區日常運作主要由園方負責，但專組仍繼續參與，他則轉為監督角色。他說各部門已建立默契 ，如今可「用眼神說話」，各項活動已定「基本盤」，每次只需微調，例如歌手已有固定位置入場，稍後有演唱會辦四面台，已有基本安排。
啟德體育園（策略發展）總監鄧竟成說，過去逾20場測試賽非紙上談兵，整體效果很好，能配合政府要求，但每場活動性質及觀眾等元素不同，「真正測試由開幕後開始」。
啟德體藝館將舉行全運會男子手球和擊劍，七人欖球則在主場館舉行。鄧竟成說各賽事已據國家體育總局要求做測試，以男子手球為例，園方在測試賽前亦就場地劃線及光線投射等測試。至於全運會新安排及措施，鄧說由港鐵站至場館沿途會有義工舉起指示牌，而運動員進場會有特別安排，舉例入住主場館旁酒店運動員不可步行到場館，必須乘車。
文體旅局為「M」品牌計劃撥款提出改革方案，將更集中支持世界級水平的大型體育賽事。蔡健斌說這不等於香港沒其他體育盛事，強調政府仍有其他資助計劃。鄧竟成形容不論賽事有否申請M品牌「都係我哋老闆」，園方會盡力做好。