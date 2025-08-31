啓德活動安排具基本盤 蔡健斌：只需微調

回顧過去多場測試，蔡健斌形容獲獎對他很大鼓舞，憶述專組就每項測試活動至少舉行3次籌備會議，包括了解活動運作、審視園方計劃及微調，最深刻今年1月初主場館首次測試賽，事前正值聖誕節及新年，在非工作日子難動員人手，亦需很多預備工作。不過，蔡認為即使測試活動充滿挑戰，但各部門無分你我，目的是為體育園順利開幕。

籌備組獲特首嘉許 蔡：轉做監督

蔡提到隨專組工作結束，園區日常運作主要由園方負責，但專組仍繼續參與，他則轉為監督角色。他說各部門已建立默契 ，如今可「用眼神說話」，各項活動已定「基本盤」，每次只需微調，例如歌手已有固定位置入場，稍後有演唱會辦四面台，已有基本安排。

啟德體育園（策略發展）總監鄧竟成說，過去逾20場測試賽非紙上談兵，整體效果很好，能配合政府要求，但每場活動性質及觀眾等元素不同，「真正測試由開幕後開始」。

啟德體藝館將舉行全運會男子手球和擊劍，七人欖球則在主場館舉行。鄧竟成說各賽事已據國家體育總局要求做測試，以男子手球為例，園方在測試賽前亦就場地劃線及光線投射等測試。至於全運會新安排及措施，鄧說由港鐵站至場館沿途會有義工舉起指示牌，而運動員進場會有特別安排，舉例入住主場館旁酒店運動員不可步行到場館，必須乘車。

文體旅局為「M」品牌計劃撥款提出改革方案，將更集中支持世界級水平的大型體育賽事。蔡健斌說這不等於香港沒其他體育盛事，強調政府仍有其他資助計劃。鄧竟成形容不論賽事有否申請M品牌「都係我哋老闆」，園方會盡力做好。

明報記者 黃廸暉