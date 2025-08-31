明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

漸凍人新藥內地版平港九成 病友研北上醫

【明報專訊】本港目前約有200名俗稱「漸凍人症」的肌萎縮性脊髓側索硬化症患者。基督教漸凍人關愛協會創辦人梁培基稱，近年有內地藥廠生產含「依達拉奉」成分的新藥，價錢為海外版本的十分之一，約6000元人民幣，正與相關藥廠及港大深圳醫院聯繫，探討安排香港病人北上就診。梁說以往有病人因昂貴藥費而無法使用新藥，此對病人而言是新的曙光及出路。

港藥費近8萬難負擔 冀北上多一出路

2017年患上漸凍人症的梁培基，雖然目前能行走自如，但手部受影響。他患病後創立協會協助病友，病友病况不同，至今已有10人離世。他說近年有病人獲私家醫生處方含依達拉奉的新藥，但該藥未納入本港藥物名冊及撒馬利亞基金資助，每個月藥費需6萬至8萬元，病人每月需留院10天接受藥物注射。

梁說，早前曾北上與南京一間藥廠及港大深圳醫院會面交流，得悉南京藥廠已製造含依達拉奉的國產版本新藥，以舌下形式含服，每月藥費只需6000元人民幣，該藥已獲國家藥監局批准使用。

正與港大深圳醫院商討安排

梁說與港大深圳醫院管理層會面時，得悉現時本港醫生可於國內應診，病人到內地診療並獲處方藥物後，可攜藥回港。他說正與該院初步商討安排本地病友前往就醫，並正安排運輸方法。

梁培基相信透過公院「指定患者藥物使用計劃」亦可引入這款新藥，病人如不用北上當然最好，但料需要一定申請及手續。他說漸凍人症要與時間比賽，「愈拖就愈差得快」，北上求醫可為病友帶來多一條出路。對於內地藥效用，他說不少病人無法負擔在港醫治的每月6萬元藥費，相比現時病人「連藥都無得食」，內地新藥已能提升他們對治病的信心。

上 / 下一篇新聞