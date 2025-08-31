男拔講座 滬回流家長：港重多元利愛運動子

內地私校學費貴港三四成

拔萃男書院附屬小學昨舉行兩場小一入學講座，共約1400名家長出席。從事金融的梁先生，今年2月因工作需要與滬籍太太和兒子返港定居，兒子曾讀內地幼稚園，新學年升讀本地幼稚園高班。比較兩地教育，梁先生認為國內「什麼都成績為主」，港校則着重多元學習，並以男拔畢業的本地網球手黃澤林打進美網32強為例。他說兒子喜歡運動，希望入校後能一展所長。

梁表示，國內私校或國際學校學費平均較港校貴三四成，加上內地不少外籍教師於新冠疫情離職，港校的國際化師資更具吸引力。梁氏計劃幫兒子申請10間小學，但稱不會過分鍛煉兒子面試，引述校方於講座提醒「面試最重要自然」。

高才家長：港英語佳 能培養品德

去年經高才通來港的趙先生認同本港教育水平高，內地儘管不乏教育資源，港校英語水平更高，亦能培養學生個人品德，早已計劃讓兒子來港升學，並期望留港發展。

男拔附小下學年提供150個小一學位，昨起至周五（5日）可網上報名。該校全年學費約5.8萬元，分10期繳交，設學費減免計劃和獎學金。

自行分配學位下月18日交表

另外，教育局日前公布下學年「小一入學統籌辦法」安排，擬為子女申請官津小一入學自行分配學位，可在下月18至26日遞交電子申請；倘家長只為子女申請統一派位，則於明年1月23日或之前遞交申請。