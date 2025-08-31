兩少年墮斃 社工籲師長留意學生端倪

警方昨午約1時接獲保安員報案稱，一名少年於德康街6號黃埔花園11期紫荊苑懷疑從高處墮下，身體多處嚴重受傷，昏迷倒臥在停車場出入口對開，救援人員到場證實死亡。警方臨時以帳篷遮蓋遺體並登樓調查。該少年14歲，初步相信從上址一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍確定。

另外，警方昨午1時39分接獲一名女子報案，其12歲兒子於香葉道11號港島南岸墮樓昏迷倒臥平台。接報到場救護車將其送往律敦治醫院，惜搶救後證實不治。該少年12歲，警方經初步調查相信他從單位墮下，現場有檢獲遺書，死因有待驗屍確定。據悉事件懷疑涉及學業問題。

近年學童自殺率有上升趨勢，身兼能仁專上學院協理副校長的馮志豪認為，每人都有情緒及壓力，學校及社工可讓學生學懂接納，毋須負面標籤，並學習紓緩情緒，舉例以藝術或寫日記等調整心理狀况；另可及早做生涯規劃，理解傳統學科並非唯一出路，職業專才教育亦有不同發展，紓緩學業壓力。

防止自殺求助熱線

■ 「情緒通」精神健康支援熱線：18111

年輕人專線

■ 香港輔導及心理學會：WhatsApp熱線6218 1084（提供英語及粵語專業輔導服務）

■ 生命熱線：青少年生命專線 2382 0777