明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

兩少年墮斃 社工籲師長留意學生端倪

【明報專訊】紅磡及黃竹坑昨一小時內先後有兩少年墮樓亡，兩案均列自殺。據悉，於黃竹坑墮樓少年疑涉及學業問題不開心。註冊社工馮志豪認為，家長及學校可留意學生有否「端倪」並主動介入，舉例學生突然變得默不作聲或發布負面信息；而學生亦可以擔當「守門人」，若察覺身邊朋友「唔妥」，可以主動向成年人尋求協助。

警方昨午約1時接獲保安員報案稱，一名少年於德康街6號黃埔花園11期紫荊苑懷疑從高處墮下，身體多處嚴重受傷，昏迷倒臥在停車場出入口對開，救援人員到場證實死亡。警方臨時以帳篷遮蓋遺體並登樓調查。該少年14歲，初步相信從上址一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍確定。

另外，警方昨午1時39分接獲一名女子報案，其12歲兒子於香葉道11號港島南岸墮樓昏迷倒臥平台。接報到場救護車將其送往律敦治醫院，惜搶救後證實不治。該少年12歲，警方經初步調查相信他從單位墮下，現場有檢獲遺書，死因有待驗屍確定。據悉事件懷疑涉及學業問題。

近年學童自殺率有上升趨勢，身兼能仁專上學院協理副校長的馮志豪認為，每人都有情緒及壓力，學校及社工可讓學生學懂接納，毋須負面標籤，並學習紓緩情緒，舉例以藝術或寫日記等調整心理狀况；另可及早做生涯規劃，理解傳統學科並非唯一出路，職業專才教育亦有不同發展，紓緩學業壓力。

防止自殺求助熱線

■ 「情緒通」精神健康支援熱線：18111

年輕人專線

■ 香港輔導及心理學會：WhatsApp熱線6218 1084（提供英語及粵語專業輔導服務）

■ 生命熱線：青少年生命專線 2382 0777

相關字詞﹕男童 自鈠 墮樓

上 / 下一篇新聞