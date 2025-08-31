明報新聞網
港聞

港聞二

中大研AI助青少年改善睡眠 預防精神病

【明報專訊】臨近開學，不少學童需調整作息重新適應校園生活。中文大學精神科學系研究團隊上月獲研究資助局撥款，開發人工智能（AI）程式，改善學童睡眠習慣以防罹患精神疾病。系主任榮潤國引述多項研究稱，睡眠充足利好精神健康及學業成績，其中小三生每天睡眠9.5小時、中三生每天睡眠8.5小時，學業成績最佳。他續稱，很多人視失眠為情緒病徵，忽略睡眠失調實屬病因，「睡得好是可以預防（精神疾病）」。

睡眠失調屬常見因素 與學業並列

近年學童精神健康備受關注，研資局上月向中大精神科學系資助逾6700萬元，連同大學配對撥款共7628.2萬元，以針對青少年精神問題開發「個人化預防方案」。該研究將分成兩階段，歷時約5年，明年中展開的第一階段將以AI分析6000名志願者的作息數據，研發可精準預測抑鬱焦慮的模型；第二階段透過前述模型為志願者提供個人化的「數字化跨診斷干預」，包括提醒他們逐步提早就寢時間、減少使用社交媒體等，以改善睡眠及晝夜節律，預防情緒障礙。

領導研究的榮潤國向本報引述多項數據，解釋睡眠與精神健康息息相關。他提及，團隊2019至2023年間，曾調查本港逾6000名兒童及青少年的精神健康狀况，結果反映逾11%曾受多於一種精神疾病困擾，包括焦慮症、抑鬱症等，而其中一項常見風險因素便是睡眠失調，與父母有明顯臨牀情緒困擾及學業困難（如重讀、停學或缺課）並列。他說，睡眠失調相對容易改變，故團隊盼從睡眠入手，盡可能減低青少年罹患精神疾病的風險。

小三睡9.5小時中三8.5 成績最佳

不過本港青少年睡眠不足率持續惡化，扭轉學童的睡眠習慣並非易事。團隊成員精神科學系教授陳秀雯指出，不少家長輕視睡眠健康，再受成績至上的教育觀念影響，導致學童需犧牲睡眠學習、溫書。她引用美國國家睡眠基金會 （National Sleep Foundation）建議稱，小學生應每天睡9至11小時，中學生則應每天睡8至10小時（見圖1），但達標港生只佔少數，「孩童想睡也睡不到，除了自身壓力，亦涉學校的結構性因素，包括課堂安排、功課數量等」。

學校課業以外，社會的教培文化亦根深柢固。陳秀雯認為，家長為子女安排興趣班、補習班外，亦應制定健康的睡眠時間表，「今天的事做不完，可否明天再算呢？目標（分數）重要之餘，會否孩子的精神健康更加重要呢？」她另引述團隊前年研究稱，港生睡眠時長與學業成績呈明顯「倒U形」關係，即學生的睡眠時間過短或太長，學業成績會相對遜色。其中小三生每天睡眠9.5小時、中三生每天睡眠8.5小時的成績最好，重申「瞓多啲」不會防礙學童奪佳績，呼籲家長「捍衛兒童的睡眠習慣」。

亞洲人睡較少 港遲睡遲起

除了睡眠不足，許多港人亦深陷晚睡、假日補眠等睡眠問題。榮潤國稱，海外研究曾比對不同國家及地區人士的睡眠習慣（見圖2），顯示亞洲人睡眠時間較短，而在工作日港人的就寢時間最遲，青少年亦同理。他說，都市人普遍利用周末或假期補眠，惟也無法抵消平日睡眠不足的弊端，反更加擾亂作息，導致睡眠節奏紊亂及社交時差（social jetlag），即假日就似生活在另一時區，或增加情緒及行為問題。

