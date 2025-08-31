明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

半年17童自殺 學者：乏成因研究難對策 稱港支援系統不俗 惟側重「補安全網」或只防「災難」

【明報專訊】教育局今年上半年接獲17宗學生懷疑自殺身亡個案，開學在即，昨出現兩宗學童懷疑自殺死亡個案。精神健康諮詢委員會年底推出「二級三層應急機制」框架，識別並支援全港有精神健康問題者，據悉學校是重點之一。中文大學精神科學系教授陳秀雯接受本報訪問稱，香港的支援系統相比其他地區已做得不錯，但學童出現精神健康警告至輕生乃漫長過程，側重「補好安全網」或只將焦點放在應對最災難的結果，而目前本港無任何學童自殺成因的研究，在欠缺數據支撐下難對症下藥。

明報記者 葉希雯 梁寶華

教育局答覆稱，去年錄得28宗學生懷疑自殺身亡個案，今年首半年則接獲17宗。局方稱，學生自殺涉多項因素，且每年個案情况不同，不宜比較。

改制後第三層應急107轉介 第二層243

為應對學童自殺問題，政府前年12月推出三層應急機制，當學校識別學生具自殺風險時，可按嚴重、緊急程度轉介至「校外支援網絡」或醫院管理局精神科專科門診，暫定今年底結束。綜合社會福利署及醫管局回覆，去年11月改制後至今年6月，學校校長經第二層轉介至社署「校外支援網絡隊伍」共有243宗個案；而經第三層轉介至醫管局精神科服務的則有107宗，當中緊急佔7%，半緊急佔58%；其餘則屬穩定個案或已獲醫管局跟進。

精神健康諮詢委員會主席林正財今年2月提出「二級三層應急機制」，第一級是預防，第二級是盡早識別。當學校識別高風險個案時，再分三層處理，第一層個案以朋輩陪伴為主，第二層及第三層則沿用現行機制，分別由社福機構及醫管局精神科服務承接。

需意識「輕生念頭普遍」 關鍵在阻實現

中文大學精神科學系主任榮潤國表示，各界應對學童輕生時往往「想找到quick fix（應急解決辦法）的答案」，而「補好安全網就是至少做一些事」。他說，青少年及家長需意識「有輕生念頭是很普遍的，比我們想像的更加普遍，但並非有此念頭就一定會尋死」，關鍵在如何阻止具輕生念頭的學童付諸行動。

籲學界重訂目標優次 學童多睡多玩

該學系教授陳秀雯亦指出，學童出現精神健康警告至輕生乃漫長過程，側重「補好安全網」或只將焦點放在應對最災難的結果。她眼見本港學童「無得唞」，「很多學生從小學開始已睡不夠，每升一級功課就更忙；到中學，父母開始放手，失眠及情緒問題更突然飈升」。陳秀雯呼籲，學界長遠需重訂目標優次（reprioritize goals），「讓學童睡多些覺，參與多些熱愛的課外活動，只給予適量功課」，才能建立正向環境。

90年代長者輕生潮 跨專業研究解危

陳秀雯又提及，目前本港並無任何學童自殺成因的研究，而學童為何自殺亦成「最沒有答案的問題」，而欠缺數據支撐亦難對症下藥。翻查資料，香港1990年代曾現長者輕生潮，當時衛生福利局曾委託大學作跨專業研究，透過訪問自殺長者的家人及朋友，追溯長者尋死遠因及情况，至2002年公布報告後推出多項措施，有效紓緩長者輕生問題。陳認為值得汲取及思考當年針對長者自殺的科研經驗。

陳秀雯補充，死因研究需由醫學心理學和社會科學的跨專業團隊主責，透過多角度訪談自殺者遺族，重塑逝者心理學醫學上的病理狀態，包括性格、成長背景、心智發展、家庭、社交和社區因素、所得專業和非專業支援的條件和障礙。她說，研究目的非在詬病，而是為所有人尤其政策制定者帶來深入反思和成長。

不宜指摘尋死者 亦不應美化死亡

至於社交媒體涉及自殺的討論，陳秀雯則稱，網民不宜以道德勒索方式指摘尋死的人，但亦不應美化死亡。她說，公眾需了解到輕生念頭也是一種感受、一個健康問題，「毋須怪責自己，但亦不應輕易結束生命。如果願意找人聆聽，慢慢探索面對的困難，很多問題也能迎刃而解」。

上 / 下一篇新聞