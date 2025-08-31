半年17童自殺 學者：乏成因研究難對策 稱港支援系統不俗 惟側重「補安全網」或只防「災難」

明報記者 葉希雯 梁寶華

教育局答覆稱，去年錄得28宗學生懷疑自殺身亡個案，今年首半年則接獲17宗。局方稱，學生自殺涉多項因素，且每年個案情况不同，不宜比較。

改制後第三層應急107轉介 第二層243

為應對學童自殺問題，政府前年12月推出三層應急機制，當學校識別學生具自殺風險時，可按嚴重、緊急程度轉介至「校外支援網絡」或醫院管理局精神科專科門診，暫定今年底結束。綜合社會福利署及醫管局回覆，去年11月改制後至今年6月，學校校長經第二層轉介至社署「校外支援網絡隊伍」共有243宗個案；而經第三層轉介至醫管局精神科服務的則有107宗，當中緊急佔7%，半緊急佔58%；其餘則屬穩定個案或已獲醫管局跟進。

精神健康諮詢委員會主席林正財今年2月提出「二級三層應急機制」，第一級是預防，第二級是盡早識別。當學校識別高風險個案時，再分三層處理，第一層個案以朋輩陪伴為主，第二層及第三層則沿用現行機制，分別由社福機構及醫管局精神科服務承接。

需意識「輕生念頭普遍」 關鍵在阻實現

中文大學精神科學系主任榮潤國表示，各界應對學童輕生時往往「想找到quick fix（應急解決辦法）的答案」，而「補好安全網就是至少做一些事」。他說，青少年及家長需意識「有輕生念頭是很普遍的，比我們想像的更加普遍，但並非有此念頭就一定會尋死」，關鍵在如何阻止具輕生念頭的學童付諸行動。

籲學界重訂目標優次 學童多睡多玩

該學系教授陳秀雯亦指出，學童出現精神健康警告至輕生乃漫長過程，側重「補好安全網」或只將焦點放在應對最災難的結果。她眼見本港學童「無得唞」，「很多學生從小學開始已睡不夠，每升一級功課就更忙；到中學，父母開始放手，失眠及情緒問題更突然飈升」。陳秀雯呼籲，學界長遠需重訂目標優次（reprioritize goals），「讓學童睡多些覺，參與多些熱愛的課外活動，只給予適量功課」，才能建立正向環境。

90年代長者輕生潮 跨專業研究解危

陳秀雯又提及，目前本港並無任何學童自殺成因的研究，而學童為何自殺亦成「最沒有答案的問題」，而欠缺數據支撐亦難對症下藥。翻查資料，香港1990年代曾現長者輕生潮，當時衛生福利局曾委託大學作跨專業研究，透過訪問自殺長者的家人及朋友，追溯長者尋死遠因及情况，至2002年公布報告後推出多項措施，有效紓緩長者輕生問題。陳認為值得汲取及思考當年針對長者自殺的科研經驗。

陳秀雯補充，死因研究需由醫學心理學和社會科學的跨專業團隊主責，透過多角度訪談自殺者遺族，重塑逝者心理學醫學上的病理狀態，包括性格、成長背景、心智發展、家庭、社交和社區因素、所得專業和非專業支援的條件和障礙。她說，研究目的非在詬病，而是為所有人尤其政策制定者帶來深入反思和成長。

不宜指摘尋死者 亦不應美化死亡

至於社交媒體涉及自殺的討論，陳秀雯則稱，網民不宜以道德勒索方式指摘尋死的人，但亦不應美化死亡。她說，公眾需了解到輕生念頭也是一種感受、一個健康問題，「毋須怪責自己，但亦不應輕易結束生命。如果願意找人聆聽，慢慢探索面對的困難，很多問題也能迎刃而解」。