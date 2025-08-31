明報新聞網
港聞

港聞一

樹仁將擴建新校舍 命名胡鴻烈鍾期榮校園

【明報專訊】香港樹仁大學創校校監胡鴻烈上月離世，享年105歲。樹仁大學昨日在校內邵美珍堂舉行追思會，邀請多名著名校友出席及致辭，包括在樹仁社會系畢業的政務司長陳國基。現場除派發追思集外，亦播放記錄胡鴻烈生平的影片。校方及後宣布，樹仁大學將擴建新校舍，命名為「胡鴻烈鍾期榮校園」，以紀念胡氏夫婦的貢獻。

胡鴻烈追思會

陳國基：深深感受關愛

胡鴻烈長子、樹仁學務副校監胡耀蘇致辭時重溫父母創辦樹仁的初心。他說上世紀六七十年代，香港高等教育資源短缺，僅約2%中學畢業生能升讀大學，而學界又忽略人格教育，導致校風薄弱，父親胡鴻烈與母親鍾期榮堅持全人教育，强調學生的品德塑造。他憶述父母辦學多年來親力親為，常與學生對話，了解他們的困難或需要，十分關心學生。

陳國基致辭稱，對胡鴻烈離世感不捨和難過。他回顧胡氏夫婦在法律界成就斐然，原可安穩前行，卻毅然放棄優渥的生活，全力投入教育事業，在1971年創立樹仁書院，為本港高等教育開闢新途，推動高等教育的普及化和多元化。他說作為樹仁舊生，深深感受到胡氏夫婦對學生的關愛，强調二人留下的不止一所大學，更是以生命影響生命的教育家情懷，以及「十年樹木，百年樹人」的真諦。

同為樹仁校友的體育評述員馬啓仁憶述，由於當年成績欠佳，因樹仁書院接納而毋須重讀，最終考入夢想學系。他又提到在樹仁球場與越野跑隊的點滴，讓他學會打「逆境波」，十分感謝胡鴻烈對樹仁的付出。

署任校長、胡鴻烈次子胡懷中在總結致辭中回顧父親低調卻傳奇的一生。他說父親生於憂患，令其畢生秉持儒家「窮則獨善其身，達則兼善天下」的理念，不求物質享受，更將畢生儲蓄創辦樹仁，培育品格良好的人才，望能把校訓「敦仁博物」的精神成全下去。胡懷中亦透露，校董會決定在寶馬山擴建新校舍，將命名為「胡鴻烈鍾期榮校園」，以紀念兩位創校人的貢獻。

