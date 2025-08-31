李家超再落區 稱關愛隊已探2.8萬獨老雙老戶

【明報專訊】《施政報告》將於下月17日發表，特首李家超昨第二度在諮詢期內落區視察，到筲箕灣愛東邨探訪獨居長者及與居民交流。他引述居民稱關愛隊發揮很大作用，「愈來愈明白哪些是市民或地區最關心的事」，而截至上月底，關愛隊已接觸2.79萬個獨老和雙老住戶、護老者及殘疾人照顧者，轉介逾900個個案至社福單位跟進。對於近日發生多宗倫常命案，他說非常不開心，呼籲任何有工作或財務難題的人主動求助。
訪筲箕灣獨居長者 探安老院
李家超昨早到東區視察，先後到訪愛東邨、區內一間安老院，並到香港抗戰及海防博物館參觀抗戰勝利80周年展覽。
李家超落區後見記者稱，東區是港島人口最多地區，逾兩成六人口是長者，故昨到訪愛東邨，了解長者日常生活及非政府機構和關愛隊提供的社區支援。他說社署今年4月起將關愛隊支援長者及照顧者計劃擴至全港，透過探訪識別有需要的獨老和雙老住戶、護老者及殘疾人照顧者，單計東區35支關愛隊已探訪逾1400戶。
政府上月推出試點計劃，有高風險照顧者入院時，醫管局會通知社署安排人員主動接觸被照顧者，按需要提供緊急支援。李家超說，至今社署接獲醫管局通知130宗個案，其中兩宗需緊急支援。
接連倫常命案 籲多關心身邊人
近日發生多宗倫常命案，李家超稱感非常不開心，會看看如何協助涉事家人。他說每人都面對問題及壓力，希望有需要的人有尋求幫助的心，市民亦應以關懷的心，與身邊有需要者聊天。他說壓力總有解決方法，「香港經歷咁多年，見嘅都有大風大浪，整個香港都過渡到，所以每個人都會過渡到」。
另外，政府就《施政報告》舉辦了40多場諮詢，李稱感受到市民毫無保留表達意見，感激當中有很多勉勵說話，認為反映目前施政方向大致正確，會繼續努力。