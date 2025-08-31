男子涉借尿遁呃食被捕 出獄再犯案 曾逼女網友發生性行為 囚2年9月

涉欺騙手段取得財產

消息稱，被捕姓黃男子過去曾任政黨將軍澳選區的社區主任，他於19歲時以假身分相約兩名女網友到酒店，並假扮是男網友的朋友到場，再以不同藉口強迫兩名女網友發生性行為。2023年9月，黃被裁定以威脅手段促致他人作非法的性行為等3罪成立，被判監兩年9個月。

當日拒警協助 事主再報案

上周四（28日）晚上10時許，一名女子報案，指相約一名在網上相識的男子到中環干諾道中一間酒店用膳，用膳後該男子藉詞往洗手間，一去不返，女事主發現他早已離開酒店，且未有支付合共8萬元帳單，最終需自行埋單，懷疑受騙。警方接報到場，女事主表示毋須警方進一步協助，案件列作「求警協助」。女事主前日再次到中區警區報案，案件由中區警區刑事調查隊第五隊跟進。警方同日晚上在將軍澳拘捕23歲姓黃男子，並檢獲他犯案時所穿衣物。

據悉，31歲陳姓女事主約一年前在Telegram結識自稱為律師的男子，上周四相約到文華東方酒店25樓中菜廳約會，其間有飲酒，男子藉詞往洗手間，疑「借尿遁」，陳最終自行付帳。

大狀：要證曾承諾埋單

網上流傳一張8月28日的收據，顯示兩人晚飯套餐收費4776元，一支Krug Clos d'Ambonnay 2002法國出產頂級黑鑽香檳價值71,800元，連茶錢及加一服務費，帳單合共逾8.4萬元，但未能證實該單據是否涉事。

大律師潘展平認為案情較為罕見，若以「以欺騙手段取得財產」罪起訴疑犯，需要證明被捕人如何藉欺騙以獲取涉案食品，舉例有否證據顯示他曾承諾「埋單」，若附近的閉路電視有錄音或提供雙方對話截圖，相關證據較口頭承諾具體。至於據悉被捕人曾有案底，潘說兩宗案件屬於不同種類罪行，若這宗騙財案件罪成，不排除法官判刑時會一併考慮。

