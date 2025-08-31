警搗兩工廈劏房毒品倉 拘兩男檢值2000萬K仔

毒品調查科行動組3D隊偵緝督察吳嘉煒稱，前日下午在葵涌展開行動，探員在葵豐街一工廈單位外截停一名男子，將他押回劏房搜查，檢獲60包各重250克的氯胺酮，毒品共重15公斤，以涉嫌販毒將男子拘捕。

兩人為朋友 各為數千報酬管倉派毒

探員經深入調查，於葵豐街另一工廈截查另一男子，之後在其工廈劏房檢獲118包同樣各重約250克的氯胺酮，毒品共重29.5公斤，該男子同涉販毒被捕。據了解，兩名被捕男子為朋友關係，相信收取數千元報酬，為販毒集團管理儲存倉及派送毒品，至於檢獲的毒品是否涉及同一販毒集團、其來源及流向仍有待追查。兩名被捕人同姓王，分別23及30歲，由探員帶署扣查。

吳嘉煒稱，警方留意到販毒集團選擇將毒品收藏於較隱蔽的工廈劏房，相信藉此掩人耳目，企圖增加警方執法難度，警方毒品調查科將繼續以情報主導方式打擊販毒活動。警方重申，販毒是非常嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁。