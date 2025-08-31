明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

警搗兩工廈劏房毒品倉 拘兩男檢值2000萬K仔

【明報專訊】警方毒品調查科根據線報及深入調查，前日在葵涌接連搗破兩個毒品儲存倉，共檢獲44.5公斤氯胺酮（K仔），總市值約2000萬元，兩男子涉販毒被捕，已被暫控各一項販運危險藥物罪，案件明早在西九龍裁判法院提堂。

毒品調查科行動組3D隊偵緝督察吳嘉煒稱，前日下午在葵涌展開行動，探員在葵豐街一工廈單位外截停一名男子，將他押回劏房搜查，檢獲60包各重250克的氯胺酮，毒品共重15公斤，以涉嫌販毒將男子拘捕。

兩人為朋友 各為數千報酬管倉派毒

探員經深入調查，於葵豐街另一工廈截查另一男子，之後在其工廈劏房檢獲118包同樣各重約250克的氯胺酮，毒品共重29.5公斤，該男子同涉販毒被捕。據了解，兩名被捕男子為朋友關係，相信收取數千元報酬，為販毒集團管理儲存倉及派送毒品，至於檢獲的毒品是否涉及同一販毒集團、其來源及流向仍有待追查。兩名被捕人同姓王，分別23及30歲，由探員帶署扣查。

吳嘉煒稱，警方留意到販毒集團選擇將毒品收藏於較隱蔽的工廈劏房，相信藉此掩人耳目，企圖增加警方執法難度，警方毒品調查科將繼續以情報主導方式打擊販毒活動。警方重申，販毒是非常嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁。

相關字詞﹕報酬 販毒 毒品儲存倉 氯胺酮

上 / 下一篇新聞