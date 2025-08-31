明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

相片放小紅書 交流生手術室打卡 威院：不容許再發生

【明報專訊】社交平台Threads一則帖文發出多張截圖，指有自稱曾在威爾斯親王醫院實習的網民，涉在手術中拍攝手術室環境，並將相片上傳至小紅書。威院發言人回覆查詢稱高度關注事件，指有關行為未經授權，並不恰當。中大醫學院表示涉事學生為短期交流生，醫學院對事件感遺憾，會進一步加強措施確保專業操守獲充分理解及遵守。有病人組織認為事件「荒誕」，反映醫學院針對交流生的培訓存在不理想之處。

中大醫學院表遺憾 病人組織斥荒誕

根據帖文上傳的截圖，名為「一地碎玻璃」的小紅書帳戶以簡體字發帖，標題為「香港威爾士（斯）醫院我終於也是進了！」，內文提及「六周的實習結束了，發點照片做個快快回頭」，其中一張可見醫院地板、拍攝者及他人的腳，以及部分疑似手術室推車物體，並配有「手術中，只能拍地板」文字，其他相片包括疑似該網民本人的中大醫學院證件，當中有該網民的相片。

威院回覆本報稱，已與中大醫學院溝通，強調不容許同類事件再發生。根據醫管局附例，任何人不得在醫院內未經院方職員同意下拍攝照片、影片或錄像影片，以及把醫院病房勾畫出來。

中大醫學院回覆稱，涉事者並非該院學生，而是參與短期學習的交流生，而該學生已完成學習，並離開中大醫學院及威院。據悉該學生並非來自內地的大學。學院表示，教職員及學生皆接受入學及入職培訓，包括醫院內的行為守則、病人私隱保障、感染控制及醫學倫理等內容，會持續強調相關守則的重要性，將進一步加強措施，確保專業操守獲充分理解及遵守。

香港病人政策連線主席林志釉認為事件「荒誕」，指法律有相關規定，而在手術室拍攝或會侵犯病人私隱，亦可能有道德問題，質疑涉事交流生是否知悉有關規定，反映有關培訓應加強，但相信涉事交流生因無相關執照，無提供醫療服務。醫衛界立法會議員林哲玄稱，醫科交流生為醫科教育傳統，交流生應遵守相關醫院及醫學院規則，而保障病人私隱是重要原則。

相關字詞﹕林志釉 林哲玄 威爾斯親王醫院 中大醫學院

上 / 下一篇新聞