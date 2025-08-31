相片放小紅書 交流生手術室打卡 威院：不容許再發生

中大醫學院表遺憾 病人組織斥荒誕

根據帖文上傳的截圖，名為「一地碎玻璃」的小紅書帳戶以簡體字發帖，標題為「香港威爾士（斯）醫院我終於也是進了！」，內文提及「六周的實習結束了，發點照片做個快快回頭」，其中一張可見醫院地板、拍攝者及他人的腳，以及部分疑似手術室推車物體，並配有「手術中，只能拍地板」文字，其他相片包括疑似該網民本人的中大醫學院證件，當中有該網民的相片。

威院回覆本報稱，已與中大醫學院溝通，強調不容許同類事件再發生。根據醫管局附例，任何人不得在醫院內未經院方職員同意下拍攝照片、影片或錄像影片，以及把醫院病房勾畫出來。

中大醫學院回覆稱，涉事者並非該院學生，而是參與短期學習的交流生，而該學生已完成學習，並離開中大醫學院及威院。據悉該學生並非來自內地的大學。學院表示，教職員及學生皆接受入學及入職培訓，包括醫院內的行為守則、病人私隱保障、感染控制及醫學倫理等內容，會持續強調相關守則的重要性，將進一步加強措施，確保專業操守獲充分理解及遵守。

香港病人政策連線主席林志釉認為事件「荒誕」，指法律有相關規定，而在手術室拍攝或會侵犯病人私隱，亦可能有道德問題，質疑涉事交流生是否知悉有關規定，反映有關培訓應加強，但相信涉事交流生因無相關執照，無提供醫療服務。醫衛界立法會議員林哲玄稱，醫科交流生為醫科教育傳統，交流生應遵守相關醫院及醫學院規則，而保障病人私隱是重要原則。