東頭盂蘭勝會融合潮泰文化 實習生參與籌辦 悟傳統節慶背後意義

明報記者 馬耀森

自去年起，市建局伙拍東頭村盂蘭勝會舉辦盂蘭實習生計劃，名額由去年4人加至今年6人。今年的學生來自教育大學，其中兩人為「家己人」（指潮州人）。潮州人實習生黃雨亭說，家人偶然會做傳統祭祀，但長輩亦表示不清楚背後意義，她希望透過參與實習計劃，了解傳統習俗的起源和細節。

潮州人實習生：長輩也不知祭祀背後意義

實習生除了推廣各種活動如派米及擔任導賞員，亦協助籌辦勝會，包括撰寫計劃書、「洗樓」籌款，也會在資深師傅指導下學習製作潮州紙紮祭品。參與實習生計劃的教大學生楊泳玲說，計劃讓她親身參與各種實務工作，令她感受最深刻是見到參與勝會的長者都有一份堅定的信仰，「他們的信念很堅定，跟他們講其他事未必聽得入耳，但一說到拜神就會知道是為了祈求平安」，這次實習令她感受到傳統節慶背後意義，希望明年能以義工身分再次參與。

共辦3導賞團 介紹搭戲棚紙紮等

東頭村盂蘭勝會已於本月23至25日一連3日舉行，其間舉了3場導賞團，帶領60多名參加者遊覽孟蘭勝會台前幕後，認識搭戲棚、傳統紙紮、潮式刺繡等傳統手工藝，亦會到區內餐廳品嘗潮州及泰國美食，藉此推廣九龍城獨有地區文化特色。

文化體育及旅遊局長羅淑佩今年1月以書面回覆立法會議員提問時表示，前年及去年分別有43及46個團體申請在康文署或房屋署轄下地場舉辦盂蘭勝會，分別有3.6萬及5.2萬人參與。被問到政府如何推動跨界合作，羅表示政府早前已設立「本地特色旅遊鼓勵計劃」，鼓勵業界開發本地特色活動，其中有「盂蘭文化節」，活動包括搶孤比賽、3D主題拍攝區，以及舉行「劇本殺」等活動。

（城市保育）