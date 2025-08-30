明報新聞網
港聞

港聞二

的士「隊中隊」 運署促車隊交報告

【明報專訊】本報昨日報道有的士車隊司機私下再組隊，繞過車隊平台經電召接客，聲言收費為「按表收費加50元預約費」。運輸署昨日回覆本報表示，已要求相關車隊提交報告和資料，如發現不合規，會要求糾正，確保車隊提供優質服務。署方重申，所有車隊司機均受車隊營辦商管理，營辦商須妥善管理旗下的士和司機。

5支的士車隊投入服務一個月，本報前日實測，接載記者的星群車隊司機向記者提供私人電話號碼卡片，稱他與「樂行」等其他車隊司機近日私下另組隊接客，往機場及口岸可聯絡他，相信較經車隊叫車便宜。

業界：車隊未能養活司機所致

對於司機提出「按表收費加50元預約費」是否違法，有業內人士向本報說，相信視乎實際執行時是否以「包車價」形式實行，法例上包車價是由車主與乘客事先協議條款，但行內多年來均是司機與乘客協議取共識，本質上與行內存在多年的「八五折」、「一口價」相似，一直以來政府態度似亦默許、並無「執正」，相信存在灰色地帶。

該業內人士分析，若要求司機加入車隊後不能再跟行內「慣例」做生意，同時車隊不夠訂單，司機不會入隊，請人更難。該人士料車隊與司機合約亦無明文規定司機不可從非車隊渠道接單，因「司機都要搵食」，相信目前因車隊訂單不多、車隊市場未成熟到「養活」司機，才令司機出此下策。他慨嘆現階段不排除司機會「借車隊殼」找生意，相信要車隊訂單增加才能杜絕。

實政圓桌立法會議員田北辰認為，的士車隊一直無法請夠人，試運以來問題多，相信因此司機才出「盤外招」賺生意；若自組車隊原因是車隊收費高，應從商業角度解決，但若屬犯法則應執法。田慨嘆，的士車隊只是政府以往消極規管網約車的折衷方案，「不如實際啲，留精力搞好網約車法例」 。

據悉行政會議日前召開特別會議通過規管網約車條例草案，下月10日將在立法會首讀及二讀，冀10月休會前通過。據悉當局擬放寬網約私家車車齡規定，整體網約車規管明年第四季推行。

相關字詞﹕樂行 星群的士 的士車隊

