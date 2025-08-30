明報新聞網
港聞

港聞二

針對依托咪酯 警遏網上販毒拘29人

【明報專訊】警方東九龍總區反三合會行動組展開代號「藍煙」執法行動，打擊網上平台毒品交易，尤其針對販運新興毒品依托咪酯（前稱太空油）的集團，共拘29人，包括3名少年，年紀最小13歲，涉嫌收取幾十至幾百元報酬販毒。行動中檢獲依托咪酯等，各種毒品總值約350萬元。

3少年被捕 最小13歲

東九龍總區反三合會行動組探員5至8月喬裝買家，向社交媒體拆家購買依托咪酯、大麻及可卡因等，鎖定多名毒販及3個毒品儲存倉位置。收網行動本周展開，先於周一（25日）突擊搜查3個倉，包括觀塘一工廈、深水埗一唐樓及大埔一村屋，檢獲大批毒品，以販運危險藥物拘捕5人。

同時，東九龍總區刑事部周一至周四期間，在全港多處搜捕向喬裝買家探員販賣危險藥物的毒販以及串謀者，包括接載毒販的司機，以販運危險藥物等罪名拘捕24人，分別報稱學生、司機、無業等。其中兩人各被起訴一項販運危險藥物罪，其餘人保釋候查。

行動共檢獲590粒依托咪酯煙彈，另有可卡因、氯胺酮、大麻花、冰毒及搖頭丸，總值約350萬元。29名被捕人中，3人只有13、16及17歲，當中兩人為中學生、一人輟學，涉嫌收取幾十至幾百元報酬販毒。

專員：「團購優惠」誘學生

依托咪酯案半年拘561人

另外，禁毒專員李基舜接受傳媒訪問時表示，發現毒販會利用Instagram及Telegram等，以「團購式優惠」吸引學生與朋友集體購買依托咪酯，目前截獲最年輕的吸食者為11歲。李指出，今年上半年有460宗涉及依托咪酯的案件、拘捕561人，分別是去年同期約13倍及約9倍；同期呈報吸食人數為338，已超過去年全年總數。警方本月初起增設依托咪酯24小時舉報熱線66292966，市民可透過WhatsApp和微信舉報，李稱熱線暫接獲12宗舉報，正積極跟進。

