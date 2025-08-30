英國居英港人調查：因政治移民難適應

有因港人身分被加租 鄰居豎牌促回鄉

英國政府2023年12月及2024年1月委託社會研究機構Verian與50名成年港人訪談，男女各半，近半受訪者介乎35至44歲，29人持英國國民（海外）護照（BNO）簽證，6人持BNO受養人簽證。

研究顯示，相比受英國機遇吸引而主動移英的港人，迫不得已離開或較抗拒移民的居英港人，往往更難融入當地社會，指他們通常較不熟悉英國文化與語言，經濟狀况較不穩定，對適應新生活更焦慮，同時也掛念留港親友。

就歧視問題，大部分受訪者有感英國歡迎移民，許多人自言未因種族受到差別對待，但不少人在追問下提到，曾受言語及人身攻擊，文化、語言與職場歧視「顯而易見」。有受訪者曾遭當地人往身上丟擲食物，有人稱鄰居豎立標語叫他們「回家鄉」（go back home），亦有人指業主得悉他們來自香港後加租。

報告續指，受歧視者雖屬少數但仍具代表性，他們常將事件描述為影響甚微，視之為「偶發事件」或「無可避免」，甚至擔憂影響申請英國公民身分而未向當局舉報，但有迹象顯示事主受深遠影響，包括承受較差生活質素、職場晉升受限，以及自我價值與安全感受衝擊。

就業方面，受訪者經驗不一，部分人反映在港取得的資歷未必獲認可、人事部不清楚BNO的簽證性質，導致首輪見工已被篩走。對於英國政府給予的支援，受訪者普遍滿意，但部分人對BNO延長「5+1」入籍年期要求、英國對華態度轉變及頻繁換首相感擔心，亦有人憂慮英國政府對港人的特殊待遇或會引發更大規模反移民情緒。