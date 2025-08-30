明報新聞網
男網友「借尿遁」 文華女食客獨付8萬疑受騙報警

【明報專訊】文華東方酒店女食客前晚報警指男伴疑「借尿遁」離席，留她支付8萬元帳單，懷疑受騙。案件列作求警協助，暫無人被捕。據了解，兩人用膳期間點了一支2002年法國出產的「庫克安邦內黑鑽香檳」，網上所見，零售價逾2.5萬元。

Telegram結識 自稱律師

警方前晚10時許接獲一名女子報案，指在中環干諾道中5號一酒店與一名男子用膳，其間男子藉詞往洗手間一去不返，事主需付約8萬元餐費，懷疑受騙。警方到場調查，案件列作求警協助。據悉，31歲陳姓女事主約一年前在Telegram結識一名年約26至27歲、自稱律師的男子，前晚相約到文華東方酒店25樓中菜廳約會，其間有飲酒，稱席間男方疑「借尿遁」，陳最終自行付帳。香港文華東方酒店回覆本報查詢表示，事件交警方調查，酒店尊重賓客及員工私隱，不便提供進一步資料。網上流傳一張8月28日收據，顯示兩人晚飯套餐收費4776元，一支香檳價格71,800元，連茶錢及加一服務費，共逾8.4萬元，但未能求證單據是否涉事。

今年7月，有女網民稱被自稱消防員的男子「呃飯食」。警調查後拘一名任職巴士司機的29歲男，涉以欺騙手段取得財產罪，相信他涉及3件同類事件，共涉款約3800元。

相關字詞﹕受騙 求警協助 文華東方酒店

