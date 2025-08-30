明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

院友輪椅坐通宵兩晚 安老院收警告 舉報人指CCTV拔線避社署檢查 康栢軒：不會回覆

【明報專訊】私營安老院服務質素多年引起公眾關注，再有私營院舍被揭涉嫌虐老。本報接獲安老院職員舉報，灣仔私營安老院「康栢軒長者天地」夜更護工為方便管理，曾接連兩晚將近九旬腦退化長者推至大廳坐輪椅「坐通宵」，引致腳腫等情况。社署回覆本報稱，接獲投訴後曾安排督察多次突擊巡查該院舍，隨後於8月就院舍未為住客提供適切照顧發出書面警告。舉報人亦指，院舍曾聲稱閉路電視（CCTV）故障以避社署檢查。涉事院舍昨日回應查詢稱，不會就事件作任何回覆。

明報記者 方寧

該名已向社署實名舉報的舉報人向本報透露，女院友事主年近九旬，患有腦退化，今年5月28日入住「康栢軒長者天地」，最少在入住當晚、次日晚上因較難管理，被安排在大廳「坐通宵」，整晚未回房睡覺。舉報人向本報展示有關WhatsApp信息，顯示家屬曾在同月31日午間探望，發現母親神情疲累，失禁令褲子濕透，同日晚上在日夜更職員交更後，母親未被推入房間休息。

護理員自言被指使

稱事主不服從管理

舉報人提供的錄音顯示，涉事夜更護理員曾承認「28日、29日晚讓她出來，未返房」。涉事護理員亦在錄音聲稱自己被他人指使，若長者不服從管理，便可用輪椅將之推到大廳，又指當晚該名長者精神亢奮，不服從管理。

社署回覆本報查詢稱，早前接獲投訴指康栢軒長者天地員工今年5月懷疑不恰當對待一名住客，署方調查後，8月就院舍未有為住客提供適切照顧發出書面警告。社署提及，安老院牌照事務處督察6月發現該院舍的CCTV出現故障，已指示院舍須盡快維修系統，惟督察於隨後的跟進巡查發現，CCTV未完全修妥，牌照處遂於7月、8月分別發出勸喻信及警告信。去年4月至今，社署向院舍共發3封警告信，牌照處會加強監察該院舍改善情况。

社署：CCTV壞 曾發3警告

舉報人向本報表示，院舍主管曾在6月1日翻看院舍CCTV，社署上門調查時，院方以錄影功能損壞、無法查閱影片為由回絕；並稱「坐通宵」事件發生後，曾發現院方拔去CCTV視像信號輸入線。

社聯主席兼立法會議員管浩鳴回覆本報查詢表示，若事件屬實，有必要審視院舍是否知情，縱使不知情亦有必要全面檢視院舍制度；強調若是慣常做法，社署有必要審視是否繼續發牌。對於院舍CCTV損壞，管浩鳴認為CCTV理論上應每日運作，且在日常工作時常需用，質疑設備損壞的巧合性。

管浩鳴：應審視是否續發牌

長遠大灣區紓本地院舍壓力

管浩鳴續指，未來有必要「細化」扣分制度，考慮將實名舉報中有助查證的設備、道具恰巧損壞的情况納入考量；長遠則應加速取締劣質私營安老院，結合大灣區養老安排，紓緩本地安老院舍壓力。

上 / 下一篇新聞

殺入32強 將硬撼俄勁敵 黃澤林：美網夢成真 享受比賽
殺入32強 將硬撼俄勁敵 黃澤林：美網夢成真 享受比賽
梁君彥傳媒茶敘「澄清」涉徐英偉事件 被問涉桃色問題否 徐：我一定無
梁君彥傳媒茶敘「澄清」涉徐英偉事件 被問涉桃色問題否 徐：我一定無
首4月財赤1159億按年少14% 消息：印花稅升七成
首4月財赤1159億按年少14% 消息：印花稅升七成
兩年首宗乙型流感嗜血桿菌 無外遊43歲婦危殆
兩年首宗乙型流感嗜血桿菌 無外遊43歲婦危殆
男網友「借尿遁」 文華女食客獨付8萬疑受騙報警
男網友「借尿遁」 文華女食客獨付8萬疑受騙報警
英國居英港人調查：因政治移民難適應
英國居英港人調查：因政治移民難適應
針對依托咪酯 警遏網上販毒拘29人
針對依托咪酯 警遏網上販毒拘29人
的士「隊中隊」 運署促車隊交報告
的士「隊中隊」 運署促車隊交報告
賽馬會博彩投注額新高 留百億推內地業務撐國策
賽馬會博彩投注額新高 留百億推內地業務撐國策
8100萬六合彩彩金無人領 按年升84%
8100萬六合彩彩金無人領 按年升84%
亦園路命案6人提堂 控方：刀手未落網
亦園路命案6人提堂 控方：刀手未落網
涉體育園工程 一人認收賄一人脫行賄罪
涉體育園工程 一人認收賄一人脫行賄罪
參與電騙呃老婦 前警員加刑囚28月
參與電騙呃老婦 前警員加刑囚28月
新田規劃大綱 城規憂人才公寓太小 細節交項目倡議人決定 恐難落實設計
新田規劃大綱 城規憂人才公寓太小 細節交項目倡議人決定 恐難落實設計
門診協作轉慢病共治 醫生共付費較高 業界憂病人負擔增
門診協作轉慢病共治 醫生共付費較高 業界憂病人負擔增
涉39宗店舖盜竊13人落網 超市連鎖店落手 贓物迅速網上轉售避查
涉39宗店舖盜竊13人落網 超市連鎖店落手 贓物迅速網上轉售避查
客貨車撞斃六旬漢重組案情 朗豪坊對開馬路測試盲點
客貨車撞斃六旬漢重組案情 朗豪坊對開馬路測試盲點
煽惑披露非禮案事主相 32歲「連登仔」罪成候判
煽惑披露非禮案事主相 32歲「連登仔」罪成候判
黑幫涉賭毒4年洗走6億 警拘155人頭目落網
黑幫涉賭毒4年洗走6億 警拘155人頭目落網
葵廣巴裔男控擾秩序襲警 保釋候訊
葵廣巴裔男控擾秩序襲警 保釋候訊
圓玄二中重啟遴選 確認副校接任校長
圓玄二中重啟遴選 確認副校接任校長
楷和CEO涉非禮案 事主不適留醫再押後
楷和CEO涉非禮案 事主不適留醫再押後
九市速遞：藥械通4周年 1.3萬患者受惠 45間指定醫療機構 覆蓋灣區9市
九市速遞：藥械通4周年 1.3萬患者受惠 45間指定醫療機構 覆蓋灣區9市
九市速遞：畢馬威：愈早融入ESG 企業愈能在轉型中受惠
九市速遞：畢馬威：愈早融入ESG 企業愈能在轉型中受惠
九市速遞：粵派文旅消費券 涉額2000萬元
九市速遞：粵派文旅消費券 涉額2000萬元
灣區手記：肥豬肉 ／文：尚東美
灣區手記：肥豬肉 ／文：尚東美
【Emily】公務員局鼓勵部門安排參觀 可返工時間去 近萬公僕去睇大公文匯抗戰展
【Emily】公務員局鼓勵部門安排參觀 可返工時間去 近萬公僕去睇大公文匯抗戰展
【Emily】綠惜地球總幹事劉祉鋒榮休 憾垃圾未徵費
【Emily】綠惜地球總幹事劉祉鋒榮休 憾垃圾未徵費
【Emily】東華三院外展袋 送溫暖畀照顧者
【Emily】東華三院外展袋 送溫暖畀照顧者
【Emily】警首部微短劇播出 一哥：學堂回憶湧現
【Emily】警首部微短劇播出 一哥：學堂回憶湧現