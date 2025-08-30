院友輪椅坐通宵兩晚 安老院收警告 舉報人指CCTV拔線避社署檢查 康栢軒：不會回覆

明報記者 方寧

該名已向社署實名舉報的舉報人向本報透露，女院友事主年近九旬，患有腦退化，今年5月28日入住「康栢軒長者天地」，最少在入住當晚、次日晚上因較難管理，被安排在大廳「坐通宵」，整晚未回房睡覺。舉報人向本報展示有關WhatsApp信息，顯示家屬曾在同月31日午間探望，發現母親神情疲累，失禁令褲子濕透，同日晚上在日夜更職員交更後，母親未被推入房間休息。

護理員自言被指使

稱事主不服從管理

舉報人提供的錄音顯示，涉事夜更護理員曾承認「28日、29日晚讓她出來，未返房」。涉事護理員亦在錄音聲稱自己被他人指使，若長者不服從管理，便可用輪椅將之推到大廳，又指當晚該名長者精神亢奮，不服從管理。

社署回覆本報查詢稱，早前接獲投訴指康栢軒長者天地員工今年5月懷疑不恰當對待一名住客，署方調查後，8月就院舍未有為住客提供適切照顧發出書面警告。社署提及，安老院牌照事務處督察6月發現該院舍的CCTV出現故障，已指示院舍須盡快維修系統，惟督察於隨後的跟進巡查發現，CCTV未完全修妥，牌照處遂於7月、8月分別發出勸喻信及警告信。去年4月至今，社署向院舍共發3封警告信，牌照處會加強監察該院舍改善情况。

社署：CCTV壞 曾發3警告

舉報人向本報表示，院舍主管曾在6月1日翻看院舍CCTV，社署上門調查時，院方以錄影功能損壞、無法查閱影片為由回絕；並稱「坐通宵」事件發生後，曾發現院方拔去CCTV視像信號輸入線。

社聯主席兼立法會議員管浩鳴回覆本報查詢表示，若事件屬實，有必要審視院舍是否知情，縱使不知情亦有必要全面檢視院舍制度；強調若是慣常做法，社署有必要審視是否繼續發牌。對於院舍CCTV損壞，管浩鳴認為CCTV理論上應每日運作，且在日常工作時常需用，質疑設備損壞的巧合性。

管浩鳴：應審視是否續發牌

長遠大灣區紓本地院舍壓力

管浩鳴續指，未來有必要「細化」扣分制度，考慮將實名舉報中有助查證的設備、道具恰巧損壞的情况納入考量；長遠則應加速取締劣質私營安老院，結合大灣區養老安排，紓緩本地安老院舍壓力。