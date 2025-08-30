明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

涉39宗店舖盜竊13人落網 超市連鎖店落手 贓物迅速網上轉售避查

【明報專訊】警方本月展開打擊店舖盜竊行動，近一個月共拘捕13人，包括4名非華裔及1名內地人，涉及過去半年全港多區39宗店舖盜竊，主要涉及大型連鎖超市、個人護理及連鎖服裝店等，失物大部分為藥物、保健品、美容品及服裝等，總值約8.6萬元。

多為藥物保健品 總值8.6萬

警方發現部分案件有組織及有預謀犯案，賊人選擇超市、大型連鎖店，盜取有轉售價值的貨品圖利，亦發現有賊人於網上購物平台放售商品，以較低價錢吸引顧客，當有買家購買後，就到店舖偷竊，並立即利用速遞將貨品寄出，相信是為減低存放贓物時間逃避警方追查。

大部分於將軍澳犯案

將軍澳警區於本月初展開連串反盜竊拘捕行動，直至周三共偵破39宗由2月至8月發生的店舖盜竊案，當中28宗在將軍澳警區發生，涉及連鎖超市、個人護理及連鎖服裝店等，失物總值約8.6萬元，共拘捕5男8女，年齡介乎22至69歲。

其中一名被捕34歲內地男子，經調查相信涉及4月至8月全港多區共11宗店舖盜竊案，5宗在將軍澳區，偷取物品總值約2.4萬元。另一被捕22歲非華裔男子，則涉嫌與7月至8月在一間連鎖運動店多間分店及一間玩具店的10宗盜竊案有關，涉偷去大量運動營養產品及玩具，當中5宗於將軍澳區發生，偷取貨品總值約2.3萬元。

相關字詞﹕店舖盜竊 盜竊

上 / 下一篇新聞

殺入32強 將硬撼俄勁敵 黃澤林：美網夢成真 享受比賽
殺入32強 將硬撼俄勁敵 黃澤林：美網夢成真 享受比賽
梁君彥傳媒茶敘「澄清」涉徐英偉事件 被問涉桃色問題否 徐：我一定無
梁君彥傳媒茶敘「澄清」涉徐英偉事件 被問涉桃色問題否 徐：我一定無
首4月財赤1159億按年少14% 消息：印花稅升七成
首4月財赤1159億按年少14% 消息：印花稅升七成
兩年首宗乙型流感嗜血桿菌 無外遊43歲婦危殆
兩年首宗乙型流感嗜血桿菌 無外遊43歲婦危殆
院友輪椅坐通宵兩晚 安老院收警告 舉報人指CCTV拔線避社署檢查 康栢軒：不會回覆
院友輪椅坐通宵兩晚 安老院收警告 舉報人指CCTV拔線避社署檢查 康栢軒：不會回覆
男網友「借尿遁」 文華女食客獨付8萬疑受騙報警
男網友「借尿遁」 文華女食客獨付8萬疑受騙報警
英國居英港人調查：因政治移民難適應
英國居英港人調查：因政治移民難適應
針對依托咪酯 警遏網上販毒拘29人
針對依托咪酯 警遏網上販毒拘29人
的士「隊中隊」 運署促車隊交報告
的士「隊中隊」 運署促車隊交報告
賽馬會博彩投注額新高 留百億推內地業務撐國策
賽馬會博彩投注額新高 留百億推內地業務撐國策
8100萬六合彩彩金無人領 按年升84%
8100萬六合彩彩金無人領 按年升84%
亦園路命案6人提堂 控方：刀手未落網
亦園路命案6人提堂 控方：刀手未落網
涉體育園工程 一人認收賄一人脫行賄罪
涉體育園工程 一人認收賄一人脫行賄罪
參與電騙呃老婦 前警員加刑囚28月
參與電騙呃老婦 前警員加刑囚28月
新田規劃大綱 城規憂人才公寓太小 細節交項目倡議人決定 恐難落實設計
新田規劃大綱 城規憂人才公寓太小 細節交項目倡議人決定 恐難落實設計
門診協作轉慢病共治 醫生共付費較高 業界憂病人負擔增
門診協作轉慢病共治 醫生共付費較高 業界憂病人負擔增
客貨車撞斃六旬漢重組案情 朗豪坊對開馬路測試盲點
客貨車撞斃六旬漢重組案情 朗豪坊對開馬路測試盲點
煽惑披露非禮案事主相 32歲「連登仔」罪成候判
煽惑披露非禮案事主相 32歲「連登仔」罪成候判
黑幫涉賭毒4年洗走6億 警拘155人頭目落網
黑幫涉賭毒4年洗走6億 警拘155人頭目落網
葵廣巴裔男控擾秩序襲警 保釋候訊
葵廣巴裔男控擾秩序襲警 保釋候訊
圓玄二中重啟遴選 確認副校接任校長
圓玄二中重啟遴選 確認副校接任校長
楷和CEO涉非禮案 事主不適留醫再押後
楷和CEO涉非禮案 事主不適留醫再押後
九市速遞：藥械通4周年 1.3萬患者受惠 45間指定醫療機構 覆蓋灣區9市
九市速遞：藥械通4周年 1.3萬患者受惠 45間指定醫療機構 覆蓋灣區9市
九市速遞：畢馬威：愈早融入ESG 企業愈能在轉型中受惠
九市速遞：畢馬威：愈早融入ESG 企業愈能在轉型中受惠
九市速遞：粵派文旅消費券 涉額2000萬元
九市速遞：粵派文旅消費券 涉額2000萬元
灣區手記：肥豬肉 ／文：尚東美
灣區手記：肥豬肉 ／文：尚東美
【Emily】公務員局鼓勵部門安排參觀 可返工時間去 近萬公僕去睇大公文匯抗戰展
【Emily】公務員局鼓勵部門安排參觀 可返工時間去 近萬公僕去睇大公文匯抗戰展
【Emily】綠惜地球總幹事劉祉鋒榮休 憾垃圾未徵費
【Emily】綠惜地球總幹事劉祉鋒榮休 憾垃圾未徵費
【Emily】東華三院外展袋 送溫暖畀照顧者
【Emily】東華三院外展袋 送溫暖畀照顧者
【Emily】警首部微短劇播出 一哥：學堂回憶湧現
【Emily】警首部微短劇播出 一哥：學堂回憶湧現