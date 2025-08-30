涉39宗店舖盜竊13人落網 超市連鎖店落手 贓物迅速網上轉售避查

多為藥物保健品 總值8.6萬

警方發現部分案件有組織及有預謀犯案，賊人選擇超市、大型連鎖店，盜取有轉售價值的貨品圖利，亦發現有賊人於網上購物平台放售商品，以較低價錢吸引顧客，當有買家購買後，就到店舖偷竊，並立即利用速遞將貨品寄出，相信是為減低存放贓物時間逃避警方追查。

大部分於將軍澳犯案

將軍澳警區於本月初展開連串反盜竊拘捕行動，直至周三共偵破39宗由2月至8月發生的店舖盜竊案，當中28宗在將軍澳警區發生，涉及連鎖超市、個人護理及連鎖服裝店等，失物總值約8.6萬元，共拘捕5男8女，年齡介乎22至69歲。

其中一名被捕34歲內地男子，經調查相信涉及4月至8月全港多區共11宗店舖盜竊案，5宗在將軍澳區，偷取物品總值約2.4萬元。另一被捕22歲非華裔男子，則涉嫌與7月至8月在一間連鎖運動店多間分店及一間玩具店的10宗盜竊案有關，涉偷去大量運動營養產品及玩具，當中5宗於將軍澳區發生，偷取貨品總值約2.3萬元。