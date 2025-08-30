新田規劃大綱 城規憂人才公寓太小 細節交項目倡議人決定 恐難落實設計

規劃署草擬的新田科技城《規劃及設計大綱》中，創科用地約210公頃，主要提供發展空間容納各種創科用途，包括研究與發展、生產活動、人才公寓及商業零售配套，包括5個集群（見圖），其中最早發展集群將在2026至27年分階段交付給科學園發展及營運，現時該公司正進行總體規劃研究，最早今年第三季可完成。

創科用地210公頃 分5集群

大綱對項目規劃和設計要求主要包括主要用途、配套設施兩項，規定集群主要用途應用於發展生物健康科技、人工智能和機械人、微電子與智能設備及先進產業，如新材料等，配套設施則包括專業服務、餐飲零售、會展場地等，以及人才公寓。規劃署稱為滿足創科多樣化需求，創科用地項目倡議人經創科局同意後，可靈活決定創科用途、配套用途或混合用途的組合，有關細節須載於總綱圖提交審議。

委員梁家永關注政府如何確保倡議人遵循大綱要求，政府代表回覆時表示，發展局轄下會組成特定委員會審批倡議人提交的總綱圖，特定委員會暫由政府各有關部門組成。另一委員鄧寶善則關注大綱圖中寫明諸多限制，卻未對倡議人及其規劃設計有較多着墨，若全數交由倡議人涉及，或會被質疑可信度。署方回應時強調，政府希望為項目倡議人提供最大彈性，但其提交圖則須滿足大綱要求；又稱當局在大綱中亦對區內設計有「應用性」指引，舉例會要求倡議人提供區域間連接路等。

城規委員憂面積如劏房

人才或傾向返深圳居住

對於人才公寓的規模，政府代表表示，現時尚未訂明人才公寓單位的面積，但根據預料新田科技城的公寓和河套區建成的面積相若，視乎一房或兩房，建築面積介乎23至45平方米不等；又預料人才公寓分散式分佈，當局會堅持將其置於每個集群南部，遠離生態敏感區位置，規模則須因應倡議人需要和建議決定。

委員黃煥忠認為，人才公寓若計實用面積或僅百多平方呎，恐無異於劏房，對內地人才欠吸引力，人才或傾向返深圳居住。

涵生態保育城鄉共融元素

另外，大綱圖強調生態和保育工作，最新草擬大綱特別將生態保育、城鄉共融及藍綠元素的設計元素加入相關集群，例如在集群1會保留重要的傳統鄉村文化資源，如當中位於洲頭「盤古王」及旁邊大樹，以及提供多用途公共空間供村民及其他人士使用。

署方續指出，大綱亦關注鄰近濕地、雀鳥飛行路線／走廊的生態易受影響區的設計要求，擬議在集群2至4內保留3公頃保留/修復池塘面積，已規劃的三寶樹濕地保育公園周邊預留設2.5公里長、35米闊、約9公頃的生態界面，以優化濕地連結性；在集群3及其他部分毗鄰鷺鳥林及主要雀鳥飛行航道的創科用地中，部分地區設階梯式建築高度，並向米埔隴村鷺鳥林的雀鳥飛行路線遞減，建議降低建築物高度約10%至30%。