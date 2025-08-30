參與電騙呃老婦 前警員加刑囚28月

被告蘇靖峰（現年31歲）曾任警員，又先後任侍應及地盤散工等職業。辯方早前呈交書面求情陳辭，並稱被告的妻子及子女昨日到庭支持他。

求情稱家庭支柱 未收酬已被捕

王官判刑時表示，被告有公職人員接受利益罪案底。王官引述辯方書面求情稱，被告曾讀毅進課程，現時育有3名子女，但妻子患情緒病，被告是家中經濟支柱；被告在求情信說已深切反省，不會重犯。針對本案，辯方稱被告對上游罪行只有粗略理解，而且本案規模及金額較小，被告也在收到報酬前就被捕。

官指騙案普遍須阻嚇 加刑20%

王官稱，案件性質嚴重，監禁無可避免，法庭認為須判阻嚇式刑罰。控方指，考慮到「猜猜我是誰」騙案普遍程度、對社區損害等，向法庭申請加刑。王官說，控方申請加刑理據充分，批准加刑20%，並以36個月為量刑起點，經認罪扣減及加刑，最終判監28個月。

根據被告承認案情，郭姓女事於2023年12月5日接到一通電話，對方假扮其孫子並稱需要5萬元應急。事主的兒子後來告訴她，其孫子正在上班及很安全。

同日警方接到報案，派員到事主單位埋伏。其後被告現身於單位門外，自稱「阿瑋」及前來收款。警員隨即拘捕被告，他在警誡下承認自己按一名身分不詳的人指示到單位收款，後來才知涉及欺騙老婦。

【案件編號：DCCC 737/24】