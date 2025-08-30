明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

參與電騙呃老婦 前警員加刑囚28月

【明報專訊】曾因收受利益被判囚4個月的前男警，涉於2023年替「猜猜我是誰」電騙騙徒，上門向一名90歲老婦收取5萬元騙款，當場被捕，在警誡下稱「收錢先知呃阿婆」。他早前承認一項串謀洗黑錢罪，案件昨於區院判刑，控方申請加刑。法官王詩麗稱，同類騙案仍十分普遍，當中涉及金錢損失的個案也有攀升迹象，批准加刑20%，判監28個月。

被告蘇靖峰（現年31歲）曾任警員，又先後任侍應及地盤散工等職業。辯方早前呈交書面求情陳辭，並稱被告的妻子及子女昨日到庭支持他。

求情稱家庭支柱 未收酬已被捕

王官判刑時表示，被告有公職人員接受利益罪案底。王官引述辯方書面求情稱，被告曾讀毅進課程，現時育有3名子女，但妻子患情緒病，被告是家中經濟支柱；被告在求情信說已深切反省，不會重犯。針對本案，辯方稱被告對上游罪行只有粗略理解，而且本案規模及金額較小，被告也在收到報酬前就被捕。

官指騙案普遍須阻嚇 加刑20%

王官稱，案件性質嚴重，監禁無可避免，法庭認為須判阻嚇式刑罰。控方指，考慮到「猜猜我是誰」騙案普遍程度、對社區損害等，向法庭申請加刑。王官說，控方申請加刑理據充分，批准加刑20%，並以36個月為量刑起點，經認罪扣減及加刑，最終判監28個月。

根據被告承認案情，郭姓女事於2023年12月5日接到一通電話，對方假扮其孫子並稱需要5萬元應急。事主的兒子後來告訴她，其孫子正在上班及很安全。

同日警方接到報案，派員到事主單位埋伏。其後被告現身於單位門外，自稱「阿瑋」及前來收款。警員隨即拘捕被告，他在警誡下承認自己按一名身分不詳的人指示到單位收款，後來才知涉及欺騙老婦。

【案件編號：DCCC 737/24】

相關字詞﹕區域法院 串謀洗黑錢 前警員 電騙案

上 / 下一篇新聞

殺入32強 將硬撼俄勁敵 黃澤林：美網夢成真 享受比賽
殺入32強 將硬撼俄勁敵 黃澤林：美網夢成真 享受比賽
梁君彥傳媒茶敘「澄清」涉徐英偉事件 被問涉桃色問題否 徐：我一定無
梁君彥傳媒茶敘「澄清」涉徐英偉事件 被問涉桃色問題否 徐：我一定無
首4月財赤1159億按年少14% 消息：印花稅升七成
首4月財赤1159億按年少14% 消息：印花稅升七成
兩年首宗乙型流感嗜血桿菌 無外遊43歲婦危殆
兩年首宗乙型流感嗜血桿菌 無外遊43歲婦危殆
院友輪椅坐通宵兩晚 安老院收警告 舉報人指CCTV拔線避社署檢查 康栢軒：不會回覆
院友輪椅坐通宵兩晚 安老院收警告 舉報人指CCTV拔線避社署檢查 康栢軒：不會回覆
男網友「借尿遁」 文華女食客獨付8萬疑受騙報警
男網友「借尿遁」 文華女食客獨付8萬疑受騙報警
英國居英港人調查：因政治移民難適應
英國居英港人調查：因政治移民難適應
針對依托咪酯 警遏網上販毒拘29人
針對依托咪酯 警遏網上販毒拘29人
的士「隊中隊」 運署促車隊交報告
的士「隊中隊」 運署促車隊交報告
賽馬會博彩投注額新高 留百億推內地業務撐國策
賽馬會博彩投注額新高 留百億推內地業務撐國策
8100萬六合彩彩金無人領 按年升84%
8100萬六合彩彩金無人領 按年升84%
亦園路命案6人提堂 控方：刀手未落網
亦園路命案6人提堂 控方：刀手未落網
涉體育園工程 一人認收賄一人脫行賄罪
涉體育園工程 一人認收賄一人脫行賄罪
新田規劃大綱 城規憂人才公寓太小 細節交項目倡議人決定 恐難落實設計
新田規劃大綱 城規憂人才公寓太小 細節交項目倡議人決定 恐難落實設計
門診協作轉慢病共治 醫生共付費較高 業界憂病人負擔增
門診協作轉慢病共治 醫生共付費較高 業界憂病人負擔增
涉39宗店舖盜竊13人落網 超市連鎖店落手 贓物迅速網上轉售避查
涉39宗店舖盜竊13人落網 超市連鎖店落手 贓物迅速網上轉售避查
客貨車撞斃六旬漢重組案情 朗豪坊對開馬路測試盲點
客貨車撞斃六旬漢重組案情 朗豪坊對開馬路測試盲點
煽惑披露非禮案事主相 32歲「連登仔」罪成候判
煽惑披露非禮案事主相 32歲「連登仔」罪成候判
黑幫涉賭毒4年洗走6億 警拘155人頭目落網
黑幫涉賭毒4年洗走6億 警拘155人頭目落網
葵廣巴裔男控擾秩序襲警 保釋候訊
葵廣巴裔男控擾秩序襲警 保釋候訊
圓玄二中重啟遴選 確認副校接任校長
圓玄二中重啟遴選 確認副校接任校長
楷和CEO涉非禮案 事主不適留醫再押後
楷和CEO涉非禮案 事主不適留醫再押後
九市速遞：藥械通4周年 1.3萬患者受惠 45間指定醫療機構 覆蓋灣區9市
九市速遞：藥械通4周年 1.3萬患者受惠 45間指定醫療機構 覆蓋灣區9市
九市速遞：畢馬威：愈早融入ESG 企業愈能在轉型中受惠
九市速遞：畢馬威：愈早融入ESG 企業愈能在轉型中受惠
九市速遞：粵派文旅消費券 涉額2000萬元
九市速遞：粵派文旅消費券 涉額2000萬元
灣區手記：肥豬肉 ／文：尚東美
灣區手記：肥豬肉 ／文：尚東美
【Emily】公務員局鼓勵部門安排參觀 可返工時間去 近萬公僕去睇大公文匯抗戰展
【Emily】公務員局鼓勵部門安排參觀 可返工時間去 近萬公僕去睇大公文匯抗戰展
【Emily】綠惜地球總幹事劉祉鋒榮休 憾垃圾未徵費
【Emily】綠惜地球總幹事劉祉鋒榮休 憾垃圾未徵費
【Emily】東華三院外展袋 送溫暖畀照顧者
【Emily】東華三院外展袋 送溫暖畀照顧者
【Emily】警首部微短劇播出 一哥：學堂回憶湧現
【Emily】警首部微短劇播出 一哥：學堂回憶湧現