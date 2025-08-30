明報新聞網
港聞

港聞二

涉體育園工程 一人認收賄一人脫行賄罪

【明報專訊】「利成泥水工程」董事涉就啟德體育園及將軍澳入境事務處地盤等項目，向工程承建商行賄100萬元，被控一項「向代理人提供利益」罪，受審後昨在觀塘法院（暫代區域法院）被裁定罪名不成立。此外，上述董事被指串謀另外兩人捏改帳目，他和另一被告被判罪成，餘下一人罪脫，案件押後至10月6日判刑，兩名罪成被告保釋候判。

本案共有4名被告，「協興建築」時任工地事務部高級經理、首被告吳和能早前承認「代理人接受利益罪」罪，庭上透露他早前離世。利成泥水工程董事、次被告姚樹穩否認一項「向代理人提供利益」罪，另跟同公司董事、第三被告麥鴻藻和「順發貿易」東主、第四被告姚順全，否認串謀揑改多份為會計用途製備的文件。

就姚樹穩面臨的「向代理人提供利益」罪，控方指姚於2021年7月，把載有現金100萬元的環保袋交予吳和能作「甜頭」，讓「利成」在啟德體育園等項目獲優待。此外，控方依賴兩人就不同項目的WhatsApp信息舉證，例如姚曾向吳稱「能哥協興是否無比標我落」，吳則曾向姚表示「早晨亞穩，單嘢不樂觀，很抱歉，盡了力」。最終「利成」未投得體育園泥水工程。

官：無法肯定受賄被告提供情報

區院暫委法官梁嘉琪拒絕接納辯方所稱，姚樹穩向吳和能提供的100萬元現金屬借貸，但無法肯定吳曾主動向姚提供內部情報，亦不肯定吳對於姚就「協興」建築事務的查詢有問必答，裁定姚樹穩「向代理人提供利益」罪脫。

至於3名不認罪被告共同面臨的「串謀揑改帳目」罪，控方指稱3人連同第三被告的兒子、不屬本案被告的麥志遠，一同揑改「利成」帳目，令稅務局少收1460多萬稅項。

利成泥水董事另涉做假數罪成

梁官分析證供認為，姚樹穩和姚順全曾協議在會計文件訛稱「利成」向「順發」購買瓷磚，以誇大「利成」營運成本，減少稅收，而兩人分別是「利成」董事和「順發」東主，必然知道有關文件內容虛假，裁定兩人罪成。至於麥鴻藻的罪責，梁官指第三被告不諳英語，亦不懂用電腦，案中也無證據顯示他了解「順發」狀况，裁定他罪脫。姚樹穩和姚順全的案件將於10月6日判刑，兩人獲准保釋候判。

【案件編號：DCCC 604/22】

相關字詞﹕啟德體育園 向代理人提供利益 區域法院

