亦園路命案6人提堂 控方：刀手未落網

串謀謀殺3被告還押

昨日共有6人提堂，其中3名被告楊友填（48歲，商人）、黃志賢（35歲，無業）及張傳威（33歲，無業）各被控一項串謀謀殺罪，即於今年8月25日，在香港與葉俊霆及其他不知名人士，串謀謀殺男子曾彭山。

其餘3名被告吳偉鵬（65歲，無業）、黎曉琳（25歲，保險從業員）及李林（27歲，商人）則分別面臨「意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯」。控罪分別指稱，吳偉鵬今年8月25日在東涌滿東邨滿順樓某單位，在知悉或相信楊友填及黃志賢就串謀謀殺或另一可逮捕罪行有罪，並在無合法權力依據或合理辯解下，提供住所予楊及黃匿藏，意圖妨礙拘捕或檢椌他們。黎曉琳被指今年8月26日在東涌福朋喜來登酒店某房間，提供膳食予楊友填及黃志賢。李林被指今年8月27日在荃灣荃貴街休憩處，向葉俊霆提供金錢以協助他逃走。

控方申請6名被告暫毋須答辯，把案件押後再訊以進一步調查，包括檢取及分析閉路電視片段、調查被告電話，並透露「仲未拉到」案中刀手。裁判官批准控方申請，下令3名串謀謀殺罪被告還押，3名協助罪犯罪被告獲准保釋，其間不得離港、須居於報稱住址，每天須到警署報到。

【案件編號：FLCC 1857/25】