明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

賽馬會博彩投注額新高 留百億推內地業務撐國策

【明報專訊】香港賽馬會上一財政年度合法博彩總投注額達3203億元新高，其中足球博彩投注額達1728億元、升7.8%，同錄歷來新高。同年度博彩稅、利得稅、獎券基金撥款和慈善捐款合共391億元。行政總裁應家柏在馬會2024/25年報透露，已預留100億元用作推動馬會的內地業務發展項目，以及支持《全國馬產業發展規劃》列出的國策，另外預留50億元「作進一步的科技投資」。他強調，此舉不僅確保馬會獨特的綜合營運模式在香港的長期可持續性，亦有助馬會在內地發展業務，為推動國家政策貢獻。

至於營辦籃球博彩，應家柏稱政府修訂《博彩稅條例》所需工作仍在進行，馬會期待按照指示提供籃球博彩服務。他說，馬會2003年起經營足球博彩，累積多年經驗，加上本身單一牌照下的高效營運模式優勢，深信馬會已具充分條件提供服務。

足球投注同破紀錄

馬會公布2024/25財政年度業績，本地賽馬投注總額止跌回升，較上一年度升1.8%至1385億元，稱部分原因是馬會「成功穩定」本地投注額，而增長動力源自匯合彩池，其投注額升10.1%至318億元，佔香港賽馬投注總額25.3%。至於足球博彩投注額再錄新高，增加約125億元，年報稱主要有賴政府批准馬會推出更多聯賽及即場投注選項，有助進一步打擊非法賭博。六合彩投注額則錄90億元、升5%，主要原因是金多寶攪珠次數增加及頭獎獎金基金提高。

博彩稅利得稅共288億

此外，馬會2024/25財政年度向政府繳交錄歷年新高的288億元博彩稅及利得稅，獎券基金也貢獻13億元；已審批慈善捐款達90億元，捐款數額是馬會史上第二高。馬會又稱，2023/24財政年度102億港元審批捐款中，包含特別撥捐公益慈善研究院的35億元，若只計恆常捐款，2024/25年度的71億元較上年度（67億元）多6%。

廖長江任新主席 袁國強入董事局

另外，2025年馬會周年大會昨日傍晚舉行，會後由新一屆董事局選出廖長江接替利子厚出任新一屆馬會主席，同時選出黃嘉純為副主席。遴選會員選出兩名新任董事袁國強及羅碩瀚，填補利子厚及決定不尋求連任的楊紹信騰出的空缺，任期分別為期2年及3年。

上 / 下一篇新聞

殺入32強 將硬撼俄勁敵 黃澤林：美網夢成真 享受比賽
殺入32強 將硬撼俄勁敵 黃澤林：美網夢成真 享受比賽
梁君彥傳媒茶敘「澄清」涉徐英偉事件 被問涉桃色問題否 徐：我一定無
梁君彥傳媒茶敘「澄清」涉徐英偉事件 被問涉桃色問題否 徐：我一定無
首4月財赤1159億按年少14% 消息：印花稅升七成
首4月財赤1159億按年少14% 消息：印花稅升七成
兩年首宗乙型流感嗜血桿菌 無外遊43歲婦危殆
兩年首宗乙型流感嗜血桿菌 無外遊43歲婦危殆
院友輪椅坐通宵兩晚 安老院收警告 舉報人指CCTV拔線避社署檢查 康栢軒：不會回覆
院友輪椅坐通宵兩晚 安老院收警告 舉報人指CCTV拔線避社署檢查 康栢軒：不會回覆
男網友「借尿遁」 文華女食客獨付8萬疑受騙報警
男網友「借尿遁」 文華女食客獨付8萬疑受騙報警
英國居英港人調查：因政治移民難適應
英國居英港人調查：因政治移民難適應
針對依托咪酯 警遏網上販毒拘29人
針對依托咪酯 警遏網上販毒拘29人
的士「隊中隊」 運署促車隊交報告
的士「隊中隊」 運署促車隊交報告
8100萬六合彩彩金無人領 按年升84%
8100萬六合彩彩金無人領 按年升84%
亦園路命案6人提堂 控方：刀手未落網
亦園路命案6人提堂 控方：刀手未落網
涉體育園工程 一人認收賄一人脫行賄罪
涉體育園工程 一人認收賄一人脫行賄罪
參與電騙呃老婦 前警員加刑囚28月
參與電騙呃老婦 前警員加刑囚28月
新田規劃大綱 城規憂人才公寓太小 細節交項目倡議人決定 恐難落實設計
新田規劃大綱 城規憂人才公寓太小 細節交項目倡議人決定 恐難落實設計
門診協作轉慢病共治 醫生共付費較高 業界憂病人負擔增
門診協作轉慢病共治 醫生共付費較高 業界憂病人負擔增
涉39宗店舖盜竊13人落網 超市連鎖店落手 贓物迅速網上轉售避查
涉39宗店舖盜竊13人落網 超市連鎖店落手 贓物迅速網上轉售避查
客貨車撞斃六旬漢重組案情 朗豪坊對開馬路測試盲點
客貨車撞斃六旬漢重組案情 朗豪坊對開馬路測試盲點
煽惑披露非禮案事主相 32歲「連登仔」罪成候判
煽惑披露非禮案事主相 32歲「連登仔」罪成候判
黑幫涉賭毒4年洗走6億 警拘155人頭目落網
黑幫涉賭毒4年洗走6億 警拘155人頭目落網
葵廣巴裔男控擾秩序襲警 保釋候訊
葵廣巴裔男控擾秩序襲警 保釋候訊
圓玄二中重啟遴選 確認副校接任校長
圓玄二中重啟遴選 確認副校接任校長
楷和CEO涉非禮案 事主不適留醫再押後
楷和CEO涉非禮案 事主不適留醫再押後
九市速遞：藥械通4周年 1.3萬患者受惠 45間指定醫療機構 覆蓋灣區9市
九市速遞：藥械通4周年 1.3萬患者受惠 45間指定醫療機構 覆蓋灣區9市
九市速遞：畢馬威：愈早融入ESG 企業愈能在轉型中受惠
九市速遞：畢馬威：愈早融入ESG 企業愈能在轉型中受惠
九市速遞：粵派文旅消費券 涉額2000萬元
九市速遞：粵派文旅消費券 涉額2000萬元
灣區手記：肥豬肉 ／文：尚東美
灣區手記：肥豬肉 ／文：尚東美
【Emily】公務員局鼓勵部門安排參觀 可返工時間去 近萬公僕去睇大公文匯抗戰展
【Emily】公務員局鼓勵部門安排參觀 可返工時間去 近萬公僕去睇大公文匯抗戰展
【Emily】綠惜地球總幹事劉祉鋒榮休 憾垃圾未徵費
【Emily】綠惜地球總幹事劉祉鋒榮休 憾垃圾未徵費
【Emily】東華三院外展袋 送溫暖畀照顧者
【Emily】東華三院外展袋 送溫暖畀照顧者
【Emily】警首部微短劇播出 一哥：學堂回憶湧現
【Emily】警首部微短劇播出 一哥：學堂回憶湧現