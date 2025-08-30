賽馬會博彩投注額新高 留百億推內地業務撐國策

至於營辦籃球博彩，應家柏稱政府修訂《博彩稅條例》所需工作仍在進行，馬會期待按照指示提供籃球博彩服務。他說，馬會2003年起經營足球博彩，累積多年經驗，加上本身單一牌照下的高效營運模式優勢，深信馬會已具充分條件提供服務。

足球投注同破紀錄

馬會公布2024/25財政年度業績，本地賽馬投注總額止跌回升，較上一年度升1.8%至1385億元，稱部分原因是馬會「成功穩定」本地投注額，而增長動力源自匯合彩池，其投注額升10.1%至318億元，佔香港賽馬投注總額25.3%。至於足球博彩投注額再錄新高，增加約125億元，年報稱主要有賴政府批准馬會推出更多聯賽及即場投注選項，有助進一步打擊非法賭博。六合彩投注額則錄90億元、升5%，主要原因是金多寶攪珠次數增加及頭獎獎金基金提高。

博彩稅利得稅共288億

此外，馬會2024/25財政年度向政府繳交錄歷年新高的288億元博彩稅及利得稅，獎券基金也貢獻13億元；已審批慈善捐款達90億元，捐款數額是馬會史上第二高。馬會又稱，2023/24財政年度102億港元審批捐款中，包含特別撥捐公益慈善研究院的35億元，若只計恆常捐款，2024/25年度的71億元較上年度（67億元）多6%。

廖長江任新主席 袁國強入董事局

另外，2025年馬會周年大會昨日傍晚舉行，會後由新一屆董事局選出廖長江接替利子厚出任新一屆馬會主席，同時選出黃嘉純為副主席。遴選會員選出兩名新任董事袁國強及羅碩瀚，填補利子厚及決定不尋求連任的楊紹信騰出的空缺，任期分別為期2年及3年。