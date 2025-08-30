明報新聞網
港聞

港聞一

兩年首宗乙型流感嗜血桿菌 無外遊43歲婦危殆

【明報專訊】一名居於將軍澳景林邨的43歲女子感染可致命的侵入性乙型流感嗜血桿菌，情况危殆。這是近兩年來本地首宗感染個案，該細菌可透過接觸患者的鼻喉分泌物而傳播，命危女患者的丈夫及朋友均出現輕微呼吸道病徵，衛生防護中心已建議該兩名密切接觸者盡快求醫。

兩親友現病徵

防護中心昨公布一名有長期病患的43歲女子於本月22日起出現發燒、咳嗽及呼吸困難，翌日到廣華醫院急症室求醫並入院接受治療。病人情况危殆，其血液及痰樣本經化驗後，均證實對乙型流感嗜血桿菌呈陽性反應，其臨牀診斷為肺炎及敗血症。

病人最近沒有外遊，她的兩名密切接觸者出現輕微呼吸道病徵，當局已建議二人盡快求醫，中心仍在調查。衛生防護中心總監徐樂堅表示，侵入性乙型流感嗜血桿菌感染於2008年7月列為法定須呈報傳染病，可透過接觸患者的鼻喉分泌物而傳播，其最常見的臨牀病徵為腦膜炎，細菌入血也經常同時出現，病人須盡快接受抗生素治療。根據衛生防護中心資料，去年沒有錄得侵入性乙型流感嗜血桿菌感染個案，前年則有4宗。

多感染幼童 常現腦膜炎

乙型流感嗜血桿菌能引致嚴重侵入性感染，尤其影響幼童，潛伏期約2至4日。與其名稱相反，乙型流感嗜血桿菌並不會引起流感。此感染多見於5歲以下幼童，年齡較大的兒童受感染風險相對低。侵入性感染最常見出現腦膜炎的病徵，細菌入血也經常同時出現。此感染可影響身體多個部位，如肺、會厭（喉嚨的上部）、關節及骨骼。臨牀症狀取決於受影響的部位。腦膜炎可引起發燒、頭痛、頸部僵硬，並出現食慾不振、惡心、嘔吐、畏光、精神昏亂和嗜睡等症狀。會厭炎患者可能出現發燒、喉嚨痛、流口水、吞嚥痛楚、拒絕吞嚥，甚至呼吸困難。如兒童持續發燒、行為異常和情况惡化，或對病情有懷疑者應立即求診。

