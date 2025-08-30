梁君彥傳媒茶敘「澄清」涉徐英偉事件 被問涉桃色問題否 徐：我一定無

徐攜「法律背景朋友」到場

梁君彥昨稱，上月在一個傳媒午宴介紹新制定的立法會議員守則，當時有記者舉出不少事例，倘議員做出不同行為，會否違反守則等。梁說，事後有消息傳出，指他當時的回應與徐英偉扯上關係，因此昨日特意請徐一同出席茶敘澄清。徐英偉在2022年新冠疫情期間，出席前全國人大代表洪為民的生日派對，事後因此請辭。梁君彥昨說，認識徐英偉多年，徐是有誠信、又勤奮、又操守好的人，他當年離開政府是體現問責、顧全大局的做法。

傳聞屬誤會？ 徐：答你唔到

徐英偉昨日在一名有法律背景人士陪同下出席茶敘。徐表明自己不涉及任何桃色問題，對於坊間傳聞是否誤會一場，他說「我答你唔到」。對於曾否就事件向梁君彥發律師信，徐說不用交代與任何人的溝通方式，又稱與梁認識多年，「有很多溝通方式」。

另外，立法會正值休會，原定9月3日復會，但由於不少議員屆時上京出席抗戰勝利閱兵儀式，故延至9月10日復會。本屆立法會10月底結束，即剩下6次會議，包括9月17日由特首宣讀《施政報告》及10月8日處理致謝動議，故實際上只餘4次會期。梁君彥說有信心在餘下會期處理7項尚待審議的法案，立法會秘書長衛碧瑤則稱，有需要可採取加長會議時間等方式，盡力處理法案及議程。