灣區手記：肥豬肉 ／文：尚東美

有別於往屆，今年漫博會首度從厚街鎮的廣東現代國際展覽中心移師至石排鎮的中國潮玩之都．漫博中心。石排鎮的玩具製造業集中，在這裏舉行漫博會似乎無可厚非，不過辦展覽是否一定要與生產場地掛鈎，這倒發人深省。首先，漫博中心並非展覽中心而是一個產業園，展覽只能分成多個展區，在園內數幢辦公樓的地下與一樓舉行，要從一個展區去另一個展區就要穿梭於辦公樓之間，十分割裂；要去1樓的展區就更嚴峻，因為辦公樓只有樓梯和兩部升降機，要麼排隊慢慢等每次只能載數人的升降機，要麼走悶熱的梯級，結果當然是無法疏導人流。從中就可看出，這個產業園根本就不是以展覽功能去設計，所以沒有扶手電梯。

展覽外的配套設施也是問題，周圍都是兩三層高的舊式工廠，食肆酒店等欠奉，雖然主辦方「貼心地」安排了多條巴士線接載與會者，但因馬路狹窄，塞車嚴重。有參展商反映，原本看地圖以為下榻酒店距會場只需過一條馬路，到現場才發現對面馬路是漫博中心一期，展覽實際上是在三公里之外的二期，「一期二期隔幾條街」。

沒有專門展覽場地的石排，之所以「明知不可為而為之」，除了所謂的玩具製造重鎮因素，還有展覽帶動的餐飲住宿消費等經濟「肥豬肉」，然而辦公歸辦公，展覽歸展覽，不是有空位就可以擺檔那麼簡單的。

文：尚東美