九市速遞：藥械通4周年 1.3萬患者受惠 45間指定醫療機構 覆蓋灣區9市

港澳藥械通實施以來，共發布7批目錄，在53種藥品中覆蓋13個臨牀學科，當中最多的腫瘤藥物佔30%，此外還有罕見病藥物31種，兒童及青少年可用藥6種，孕婦用藥1種。醫療器械中涉及十大醫療領域，心血管領域數量佔49%。

在上周六廣州醫博會的港澳藥械通專場會議中，廣東省藥監公布多個臨牀案例：治療卵巢癌的索米妥昔單抗，作為全球首個靶向葉酸受體α的抗體偶聯藥物（ADC），可精準識別腫瘤細胞實現高效殺傷，解決傳統治療卵巢癌時的鉑耐藥、非鉑類化療單藥有效率不足10%的問題。截至今年6月，廣州中山大學孫逸仙紀念醫院使用該藥的患者有80例，患者用上該藥的時間較全國提前兩個月。

港澳藥械通引進的超聲波輔助溶栓控制系統（EKOS系統），在治療肺栓塞時能讓藥物更深入血栓內部，1至2小時藥物吸收率最高提升84%。廣州中山大學附屬第一醫院EKOS系統首例手術成功實施，解決傳統溶栓治療藥物用量大、出血風險高、起效慢等問題。

廣東省藥監局稱，將開展港澳藥械通新增醫療機構申報，首先是大灣區20間接受香港長者醫療券的醫療機構中，還有7間不在港澳藥械通範圍內，當中6間是二級以上醫療機構，將重點考慮新增；此外還將納入專科醫院，更好滿足患者需求。