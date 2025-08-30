楷和CEO涉非禮案 事主不適留醫再押後

被告黃良堯（50歲）報稱商人。控罪指稱，黃於去年5月9日，在中環卑利街65號地下「Kinsman」猥褻侵犯女子X。案件原定今年5月開審，最終延至前日開審，惟事主在開審前在證人休息室情緒不穩，送院留醫，案件延至昨日再續。

辯方質疑詐病拖延 官：不宜評論

就控方昨申請將審訊再押後，辯方爭議事主的兩份醫學報告欠客觀測試，質疑事主「唔係真係病得咁緊要」，要求押後審訊是「自編自導自演」，拖延另一宗由黃良堯向事主民事索償的案件，令黃增添壓力。控方回應稱未能確認辯方所述情况，沒任何反駁。

鄭官表示現不適合評論事主有否誇大病情；事主目前情緒不穩，而醫學報告指事主有創傷後壓力症，身心不適合出庭，亦提到事主發燒；雖認同案件發展不理想，但批准將案件押後至10月24日及28日審理。鄭官強調不會再遷就事主更改審期，並撤銷被告保釋期間的離港限制。對於辯方向控方申請兩天訟費，法庭將於續審時處理。

【案件編號：ESCC 378/25】