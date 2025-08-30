煽惑披露非禮案事主相 32歲「連登仔」罪成候判

官不接受「Po」為「請觀察」 非信口開河

被告周卓銘（32歲）報稱商人，庭上昨透露他現職資訊科技工人。控辯雙方承認的事實指出，去年5月7日，有人在連登討論區發布有關港大迎新營非禮案的帖文，有連登帳戶同日留言稱「Po條女啲相先啦，除好褲啦」。被告去年8月被捕，在警誡下承認涉案留言由他發布。

審訊時，警員以控方專家證人身分作供稱，「Po」代表發布帖文（Post）。被告在初次錄影會面時曾說，不清楚「Po」的意思，只是「跟住連登文化」所寫；第二次會面則說「Po」代表「請觀察」（Please Observe），「叫人睇條女啲相先」。鄭官昨裁決時指出，被告具一定英文水平，若要表達該英文短語，應該用大寫「PO」或「P.O.」，而非「Po」，肯定被告煽惑他人披露事主相片，且披露明顯會造成傷害。

對於被告稱留言只屬嬉戲、態度不認真，鄭官表示，被告另一則留言說「罪名不成立就完左啦」，顯示他了解涉事非禮案；加上他的留言有附表情符號，發布兩則留言之間又相隔數分鐘，顯示被告有足夠時間思考，應知悉發言後果和風險，不能說是「信口開河」，裁定他罪名成立。

求情稱有悔意 冀免監禁

辯方求情稱，被告承認發出留言，亦對行為有悔意，同意控方大部分案情，冀法庭判處非監禁刑罰。

鄭官表示，涉案留言顯然對非禮案事主不友善，相片亦必是能辨認事主身分的資料，斥責被告不尊重女性；被告透過匿名煽惑他人犯罪，不但令警方難以追查，亦容易引起「雪球效應」，影響深遠，沒人分享事主相片、帖文引起極小迴響只是僥倖。

鄭官將判刑押後以索取社會服務令報告，批准被告以5000元保釋，其間不得離境。

【案件編號：ESCC 3399/24】