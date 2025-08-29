稱曾考察「冒牌磚」公司註冊地 UBlok：如荒廢堆場

警方確認接獲港鐵報案懷疑工程承建商「提交虛假文件」，案件交新界南總區重案組跟進。本報昨向港鐵跟進查詢，會否覆核涉事分判商其他曾負責工程的資料等，港鐵指由於調查正進行，現沒補充。

YTONG磚材的香港獨家總代理捷威建材有限公司向本報表示，事發後港鐵有派員向其積極了解，會全力配合港鐵調查，若發現有人冒用其公司的防火報告或虛假文件呈交港鐵，意圖蒙騙公衆、港鐵和總承建商，絕不姑息。捷威稱歡迎公衆舉報任何涉及冒用、行使其公司文件及製作虛假文件的事實，會對舉報者身分保密。

指正貨宣傳片遭「搬」抖音

UBlok早前稱，兩個月前已通過市場反饋獲悉假冒YTONG產品。UBlok昨向本報稱，5月19日已向北京市大興區長子營鎮市場監督管理局以「侵犯商標權益及不正當競爭」，向「北京伊通」提起行政投訴；UBlok翌月亦曾派員到「北京伊通」登記在大興區的地址實地考察，未見有寫字樓及人員辦公。

UBlok亦發現在內地抖音平台有以「北京伊通」名義開設的帳號，自4月起「搬運」多條UBlok的YTONG宣傳影片，UBlok兩個月前已以侵權等為由，向抖音投訴舉報。擁有YTONG品牌的德國Xella集團昨日回覆本報，表明與「北京伊通」無任何商業合作及聯繫。

堡柏建設（香港）有限公司負責涉事工程的物料採購。本報記者昨日第二度到訪其觀塘辦公室，自稱負責運輸物流的劉姓職員應門，稱有留意近日關於公司的報道，負責人正處理，已委託律師跟進。港鐵前日提到未能對分判商提供物料和文件的真實性「釋除疑慮」，被問有何回應、警方及港鐵有否接觸堡柏等，劉重申不便回應。

明報記者 鄭律銘 孫澤芳