打科興胸痛不治 男子裁死於自然

入院3天心臟停頓 手術室要等

事主林嘉永生前任職文員，2022年7月6日接種一劑科興疫苗，兩日後因胸口痛到伊利沙伯醫院求診，留醫3天後於同年7月11日離世，終年44歲。三女二男陪審員陪同死因裁判官周至偉審理本案。死因研訊主任為韓蘊善，利害關係方為醫管局，由大律師文嘉樂代表。

綜合庭上證供，事主入院時病徵似急性冠心病，2022年7月11日凌晨零時心臟停頓，懷疑主動脈剝離。同日醫生決定為事主做手術，但無可用手術室，至晚上約8時才能準備做手術。事主被送抵手術室外後心跳過慢、大量出血，最終不治。專家證人認為無醫學證據證明接種疫苗與事主死因有關，兩者只屬巧合。

事主弟嘆不幸 指疫情礙拯救

周官引導陪審團時表示，應注意伊院是新冠疫情時的指定醫院、資源緊絀，但這不是常態；病理學醫生卓華及專家證人、心臟科醫生李樹堅的證供顯示，事主死因是由主動脈夾層剝離引起的心包填塞，可自然產生及致命，但事主曾接受治療，故陪審團可考慮裁定事主死於自然、死於不幸或意外，或者死因存疑。陪審團最終裁定事主死於自然，死因是心包填塞。

事主的胞弟於裁決後表示，聽取醫生及專家判斷後，只能說事主「屬於不幸」，家屬已釋懷。他說「如果唔係Covid，就唔會錯過拯救，因為（事主）等咗20個鐘」，又稱兄長患有罕見的主動脈夾層剝離，家屬「只可以接受呢個理由」。伊院發言人回覆本報查詢稱對病人離世感難過，再次向家屬致以最深切慰問，也會提供協助。

【案件編號：CCDI 1114/22】

（死因研訊）